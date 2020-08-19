Глава ЕК сообщила о планах выделить Белоруссии €53 млн

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила по итогам саммита лидеров стран Евросоюза о решении ЕС выделить дополнительно €53 млн помощи белорусскому народу.

Об этом она сказала в ходе брифинга, который транслировался Еврокомиссией.

«Европейская комиссия выделит дополнительно €53 млн для поддержки белорусского народа в это трудное время», — сказала она.

По её словам, €2 млн евро будет направлено «жертвам репрессий и насилия», €1 млн на поддержку «гражданского общества и независимых СМИ» и €50 млн — сфере здравоохранения для борьбы с коронавирусом.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС введёт санкции против ряда лиц в Белоруссии. В том числе ЕС изучит возможность введения санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко.