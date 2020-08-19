Глава ЕК: белорусы должны сами определить будущее страны

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе брифинга по итогам саммита лидеров ЕС заявила, что белорусы должны сами определять своё будущее и выбирать лидеров.
Глава ЕК: белорусы должны сами определить будущее страны
  • Reuters

По её словам, «именно белорусы требуют организовать по-настоящему справедливые и свободные выборы».

«Мы поддерживаем жителей Белоруссии и думаем, что именно эти люди должны определить будущее, а также то, как они к нему пойдут», — сказала глава ЕК.

Она добавила, что белорусы сами должны выбирать своих лидеров и «у них должна быть полная свобода выбора будущего своей страны».

Таким образом она ответила на вопрос, нужно ли организовать новые выборы в Белоруссии.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС введёт санкции против ряда лиц в Белоруссии. В том числе ЕС изучит возможность введения санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко.

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