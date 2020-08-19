Глава ЕК: белорусы должны сами определить будущее страны
- Reuters
По её словам, «именно белорусы требуют организовать по-настоящему справедливые и свободные выборы».
«Мы поддерживаем жителей Белоруссии и думаем, что именно эти люди должны определить будущее, а также то, как они к нему пойдут», — сказала глава ЕК.
Она добавила, что белорусы сами должны выбирать своих лидеров и «у них должна быть полная свобода выбора будущего своей страны».
Таким образом она ответила на вопрос, нужно ли организовать новые выборы в Белоруссии.
Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС введёт санкции против ряда лиц в Белоруссии. В том числе ЕС изучит возможность введения санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко.