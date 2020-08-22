Лукашенко о возможной помощи со стороны ОДКБ: мы справимся сами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге своих сторонников в Гродно поблагодарил членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за предложенную поддержку и выразил мнение, что республика самостоятельно урегулирует ситуацию.

Лукашенко напомнил, что граница Белоруссии — это также граница Союзного государства и ОДКБ.

«И руководство нашей страны, и руководство членов ОДКБ заняли твёрдую позицию: Беларусь на поругание никому не отдадим. Я благодарен главам тех государств, которые сегодня поддерживают Беларусь. Но я уверен — мы справимся сами», — подчеркнул он.

15 августа Лукашенко заявил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным, что Россия при первом запросе окажет помощь Белоруссии в обеспечении безопасности в случае внешних военных угроз.

В ОДКБ также сообщили о возможности Минска запросить помощь при внешней опасности.

В Кремле при этом отметили, что в настоящее время нет потребности в оказании помощи Белоруссии в рамках ОДКБ.