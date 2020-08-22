Лукашенко о возможной помощи со стороны ОДКБ: мы справимся сами

Короткая ссылка
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на митинге своих сторонников в Гродно поблагодарил членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за предложенную поддержку и выразил мнение, что республика самостоятельно урегулирует ситуацию.
Лукашенко о возможной помощи со стороны ОДКБ: мы справимся сами
  • Reuters

Лукашенко напомнил, что граница Белоруссии — это также граница Союзного государства и ОДКБ.

«И руководство нашей страны, и руководство членов ОДКБ заняли твёрдую позицию: Беларусь на поругание никому не отдадим. Я благодарен главам тех государств, которые сегодня поддерживают Беларусь. Но я уверен — мы справимся сами», — подчеркнул он.

15 августа Лукашенко заявил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным, что Россия при первом запросе окажет помощь Белоруссии в обеспечении безопасности в случае внешних военных угроз.

В ОДКБ также сообщили о возможности Минска запросить помощь при внешней опасности.

В Кремле при этом отметили, что в настоящее время нет потребности в оказании помощи Белоруссии в рамках ОДКБ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить