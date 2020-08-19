В Кремле оценили возможность помощи Белоруссии в рамках ОДКБ

Короткая ссылка
В настоящее время нет потребности в оказании помощи Белоруссии в рамках ОДКБ, о чём говорил сам Минск, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
В Кремле оценили возможность помощи Белоруссии в рамках ОДКБ
  • РИА Новости

«Сейчас нет такой потребности, и, собственно, белорусское руководство само признало, что такой потребности нет», — сказал представитель Кремля.

Он также ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения СМИ о том, что к границе с Белоруссией направляются колонны российской техники.

«Российская военная техника — она находится на всей территории Российской Федерации, поэтому здесь нечего комментировать», — добавил он.

Кроме того, Песков отметил, что Россия относится к происходящему в Белоруссии как к внутреннему делу этого государства. 

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял о договорённости с президентом России Владимиром Путиным, что российская сторона при запросе окажет помощь в обеспечении безопасности в случае внешних военных угроз.

Как отмечали в Кремле, Путин в разговоре с Лукашенко подтвердил готовность оказать содействие в разрешении возникших проблем по линии ОДКБ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить