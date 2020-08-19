В Кремле оценили возможность помощи Белоруссии в рамках ОДКБ

В настоящее время нет потребности в оказании помощи Белоруссии в рамках ОДКБ, о чём говорил сам Минск, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Сейчас нет такой потребности, и, собственно, белорусское руководство само признало, что такой потребности нет», — сказал представитель Кремля.

Он также ответил на просьбу журналистов прокомментировать сообщения СМИ о том, что к границе с Белоруссией направляются колонны российской техники.

«Российская военная техника — она находится на всей территории Российской Федерации, поэтому здесь нечего комментировать», — добавил он.

Кроме того, Песков отметил, что Россия относится к происходящему в Белоруссии как к внутреннему делу этого государства.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял о договорённости с президентом России Владимиром Путиным, что российская сторона при запросе окажет помощь в обеспечении безопасности в случае внешних военных угроз.

Как отмечали в Кремле, Путин в разговоре с Лукашенко подтвердил готовность оказать содействие в разрешении возникших проблем по линии ОДКБ.