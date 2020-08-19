В Кремле прокомментировали события в Белоруссии

Короткая ссылка
Россия относится к происходящему в Белоруссии как к внутреннему делу этого государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали события в Белоруссии
  • Reuters

«Мы относимся ко всему, что происходит в Белоруссии, как к внутреннему делу этой страны», — цитирует РИА Новости Пескова.

Как отметил представитель Кремля, Белоруссия для России является союзным государством и братской страной.

«Белоруссия — это наше союзное государство и братская нам страна. И белорусский народ — братский нам народ», — добавил он.

По его словам, в нынешней ситуации главное — чтобы не было «никакого влияния извне».  

«Мы за то, чтобы ситуация оставалась в рамках правового поля, и белорусы сами должны решать свои проблемы в рамках этого правового поля и в рамках диалога», — подчеркнул Песков. 

Ранее ситуацию в Белоруссии прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров. Он выразил уверенность, что белорусский народ сам сможет разобраться в происходящем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить