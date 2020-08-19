В Кремле прокомментировали события в Белоруссии

Россия относится к происходящему в Белоруссии как к внутреннему делу этого государства. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы относимся ко всему, что происходит в Белоруссии, как к внутреннему делу этой страны», — цитирует РИА Новости Пескова.

Как отметил представитель Кремля, Белоруссия для России является союзным государством и братской страной.

«Белоруссия — это наше союзное государство и братская нам страна. И белорусский народ — братский нам народ», — добавил он.

По его словам, в нынешней ситуации главное — чтобы не было «никакого влияния извне».

«Мы за то, чтобы ситуация оставалась в рамках правового поля, и белорусы сами должны решать свои проблемы в рамках этого правового поля и в рамках диалога», — подчеркнул Песков.

Ранее ситуацию в Белоруссии прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров. Он выразил уверенность, что белорусский народ сам сможет разобраться в происходящем.