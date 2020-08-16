Лукашенко и Путин провели новый телефонный разговор

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Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели новый телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Белоруссии.
Лукашенко и Путин провели новый телефонный разговор
  • РИА Новости

Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера. 

По данным белорусской стороны, лидеры стран подтвердили договорённость о том, что «в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности».

Как передаёт РИА Новости, в Кремле подтвердили, что стороны обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии с учётом оказываемого на республику давления извне.

По данным Кремля, российский президент в ходе разговора подтвердил готовность оказать содействие в разрешении возникших проблем по линии ОДКБ.

15 августа Лукашенко заявил о договорённости с Путиным, что Россия при первом запросе окажет помощь Белоруссии в обеспечении безопасности в случае внешних военных угроз.

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