Лукашенко и Путин провели новый телефонный разговор
- РИА Новости
Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
По данным белорусской стороны, лидеры стран подтвердили договорённость о том, что «в случае обострения ситуации в части внешних угроз стороны будут реагировать совместно в соответствии с положениями, предусмотренными Договором о коллективной безопасности».
Как передаёт РИА Новости, в Кремле подтвердили, что стороны обсудили по телефону ситуацию в Белоруссии с учётом оказываемого на республику давления извне.
По данным Кремля, российский президент в ходе разговора подтвердил готовность оказать содействие в разрешении возникших проблем по линии ОДКБ.
15 августа Лукашенко заявил о договорённости с Путиным, что Россия при первом запросе окажет помощь Белоруссии в обеспечении безопасности в случае внешних военных угроз.