«Поверьте, в ближайшие дни решим»: Лукашенко уверен в скором урегулировании проблем в Белоруссии

Александр Лукашенко обсудил с руководителями силовых структур Белоруссии развитие ситуации в республике, в том числе «возможную агрессию извне». По словам белорусского лидера, за акциями протеста в стране стоят западные силы. Между тем глава государства пообещал разрешить все возникшие в республике проблемы в «ближайшие дни». В свою очередь, Светлана Тихановская выступила с очередным видеообращением, призвав рабочих продолжать забастовки.

Утром в пятницу, 21 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с руководителями силовых и правоохранительных ведомств. Как отмечает БЕЛТА, в ходе заседания был проведён анализ складывающейся в республике ситуации.

«Актуализировали планы действий в случае различных сценариев развития обстановки. В том числе с учётом возможной агрессии извне», — говорится в сообщении.

Затем глава государства отправился на агрокомбинат «Дзержинский», где ему сообщили об отсутствии бастующих среди более чем 4 тыс. работников.

«Правильно, надо работать. Бастовать — это не вырастишь ни кур, ни коров», — заметил Лукашенко.

После завершения осмотра предприятия белорусский лидер выступил перед рабочими. Он отметил, что на Западе готовили «заварушку», начавшуюся в стране. Её целью было включение Белоруссии в так называемый балто-черноморский коридор (в него входят страны Прибалтики и Украины).

«Планируют всё это и направляют США, а европейцы подыгрывают. Сказано так — сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом, и танки начинают передвигаться, и самолёты летать, — это неслучайно», — заявил он.

Лукашенко также обратил внимание, что сначала оппозиционеры требовали пересчёта голосов, а затем отказались от этой идеи в пользу проведения нового голосования.

«Понимают, что 80% нельзя фальсифицировать. Всё равно их проигрыш. Говорят, пойдём на новые выборы. Вы понимаете, что такое ещё полгода заниматься этими делами? Перевернут всё вверх дном, даже рабочим некоторым мозги запудрили. А почему мы должны под чью-то дудку плясать? Мы провели выборы, давайте жить дальше спокойно. Хотите разговаривать — как они говорят, диалог? Ну вот я диалог веду с вами. Я и буду вести только с трудовыми коллективами диалог», — пояснил Лукашенко.

Он также сообщил о существовании «пяти правительств в изгнании».

«Я просто не хочу перечислять — они от Америки до Варшавы», — констатировал белорусский президент.

Александр Лукашенко во время посещения агрокомбината «Дзержинский»

© president.gov.by

По словам Лукашенко, ситуация в стране сложная, политизированная, но не катастрофическая.

«В Минске, ещё где-то кому-то не нравится. Это естественно. Но это не должно вас волновать, это моя проблема, которую я должен решать, и мы её решаем. И поверьте, в ближайшие дни решим», — заверил Лукашенко рабочих агрокомбината «Дзержинский».

Напомним, что 9 августа в республике прошли президентские выборы. Согласно итоговым данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов избирателей. Из его оппонентов наибольшую поддержку получила Светлана Тихановская — 10,12%.

В тот же вечер на улицах белорусских городов начались массовые акции протеста, перераставшие в столкновения с силами правоохранительных органов. В результате были задержаны свыше 6 тыс. человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. Погибли двое гражданских.

19 августа состоялся саммит лидеров Европейского союза, по итогам которого стало известно о намерении ЕС в скором времени ввести санкции в отношении «значительного числа тех, кто ответственен за насилие в республике и фальсификацию на выборах». Кроме того, Евросоюз выделит €53 млн «для поддержки белорусского народа в это трудное время».

В свою очередь, министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обратился к своим европейским коллегам, призвав их «жить, контактировать и взаимодействовать с реальностью». Он подчеркнул, что взгляды и подходы Минска и стран Запада могут отличаться, но санкции будут лишь способствовать «потере времени» в обоюдном сотрудничестве.

«Я всё ещё верю в возможности и перспективы нормальных, добрососедских, цивилизованных межгосударственных отношений между нашими странами. Потому что это в интересах всех: и Белоруссии, и Европы, и всей Евразии. Прошу задуматься об этом без эмоций», — констатировал Макей.

«Продолжайте и расширяйте забастовки»

В то же время бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала очередное видеообращение. На сей раз к рабочим крупнейших предприятий республики.

«Дорогие мои белорусы, работники «Беларуськалия», МТЗ, «Гродноазота» и других предприятий, вы — символ новой, свободной Белоруссии… Будущее Белоруссии, а значит, и будущее наших детей зависит сейчас от вашего единства и вашей решительности. Поэтому я прошу вас: продолжайте и расширяйте забастовки», — заявила она.

Затем в ходе пресс-конференции в Вильнюсе Тихановская призвала «все страны мира уважать суверенитет» Белоруссии. Также она сообщила об отсутствии попыток связаться с ней со стороны российских властей.

«Я безумно люблю свою Родину, и я очень хочу туда вернуться, и я вернусь туда обязательно, когда я буду чувствовать там себя в безопасности», — добавила Тихановская.

Светлана Тихановская в ходе пресс-конфереции

AFP

© Petras Malukas

В свою очередь, другой бывший претендент на пост главы Белоруссии, Валерий Цепкало, подчеркнул, что Тихановская «находится в состоянии серьёзного стресса», поскольку на неё оказали «сильное психологическое воздействие». Он также подчеркнул, что оппозиционные лидеры «не хотят крови», а пытаются найти «юридический способ выхода из ситуации».

«Как раз украинский сценарий мы не хотим реализовывать. Надо понимать, что на Украине произошла революция и эта революция произошла вне рамок электорального цикла», — заявил он в ходе пресс-конференции в Варшаве.