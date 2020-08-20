«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: кризис в Белоруссии. День 12 | отравление Навального

В сегодняшнем стриме с Митей Леонтьевым, Марией Бутиной и Виталием Серукановым обсудим госпитализацию Алексея Навального в Омске. Оппозиционер в коме — его сотрудники уверены, что он был отравлен. Врачи рассматривают отравление как одну из версий. Забастовки и стачки в Белоруссии: разбираемся, чего хотят рабочие и станет ли их жизнь лучше, если Лукашенко уйдёт. Говорим с сотрудником БелАЗа. Прямое включение нашего корреспондента Игоря Жданова с одного из заводов в Витебске. На протестах появились флаги ЕС — в Белоруссии смотрят на украинский «майдан» 2014-го как на пример? Вспоминаем уроки киевского «майдана» с бывшим премьер-министром Украины Николаем Азаровым. Объясняем, почему Евросоюз не спешит признавать Тихановскую. В Минске для нас, как всегда, работает Константин Придыбайло.