Зеленский заявил, что на месте Лукашенко провёл бы новые выборы

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте его белорусского коллеги Александра Лукашенко, он бы позволил провести новые выборы.
Зеленский заявил, что на месте Лукашенко провёл бы новые выборы
  • globallookpress.com

«Я бы определённо сказал: «Через месяц будет новое голосование. И я буду баллотироваться на новых выборах», — цитирует телеканал Euronews Зеленского.

Он отметил, что позволил бы баллотироваться всем желающим и позвал бы иностранных наблюдателей.

«Все были бы спокойны, без крови, это было бы справедливо и вошло бы в историю», — добавил президент Украины.

Ранее в офисе президента Украины заявили, что слова  Александра Лукашенко в ходе митинга в Минске о том, что украинская сторона «приказывает» провести новые выборы в Белоруссии, являются «провокационным поведением».

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