Зеленский заявил, что на месте Лукашенко провёл бы новые выборы

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на месте его белорусского коллеги Александра Лукашенко, он бы позволил провести новые выборы.

«Я бы определённо сказал: «Через месяц будет новое голосование. И я буду баллотироваться на новых выборах», — цитирует телеканал Euronews Зеленского.

Он отметил, что позволил бы баллотироваться всем желающим и позвал бы иностранных наблюдателей.

«Все были бы спокойны, без крови, это было бы справедливо и вошло бы в историю», — добавил президент Украины.

Ранее в офисе президента Украины заявили, что слова Александра Лукашенко в ходе митинга в Минске о том, что украинская сторона «приказывает» провести новые выборы в Белоруссии, являются «провокационным поведением».