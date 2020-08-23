Зеленский заявил, что на месте Лукашенко провёл бы новые выборы
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«Я бы определённо сказал: «Через месяц будет новое голосование. И я буду баллотироваться на новых выборах», — цитирует телеканал Euronews Зеленского.
Он отметил, что позволил бы баллотироваться всем желающим и позвал бы иностранных наблюдателей.
«Все были бы спокойны, без крови, это было бы справедливо и вошло бы в историю», — добавил президент Украины.
Ранее в офисе президента Украины заявили, что слова Александра Лукашенко в ходе митинга в Минске о том, что украинская сторона «приказывает» провести новые выборы в Белоруссии, являются «провокационным поведением».