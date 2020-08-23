«Саботируют политическое урегулирование»: готов ли Киев к новому раунду переговоров в нормандском формате

Владимир Зеленский анонсировал встречу советников лидеров стран — участниц нормандского формата, которая, по его словам, должна пройти 28 августа. Также президент Украины отверг идею переноса переговорной площадки по Донбассу из Минска — ранее такую возможность не исключил глава украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук. В свою очередь, эксперты полагают, что Киев в действительности не готов реализовывать политическую компоненту Минских соглашений. По мнению аналитиков, в этой плоскости подвижек нет до сих пор, невзирая на то что сторонам удалось договориться о новом перемирии в Донбассе.

Украинский президент Владимир Зеленский выступил против идеи переноса переговорной площадки по Донбассу из белорусской столицы в другое место. Как отметил политик, сейчас из-за пандемии коронавируса все переговоры всё равно проходят в онлайн-формате, поэтому смена переговорной площадки ни на что не повлияет.

«Зависит только от людей, которые вовлечены в трёхстороннюю контактную группу. Поэтому я считаю, что очень рано говорить о смене города. Я считаю, что мне кажется, что это неправильно, особенно сейчас это делать», — заявил Зеленский в интервью телеканалу «Украина 24».

Напомним, ранее перенос площадки для переговоров из Минска допустил глава делегации Киева в контактной группе в Минске Леонид Кравчук. Экс-президент Украины назвал в качестве возможного места переговоров Швецию.

«Беларусь участия в трёхсторонней группе не принимает. Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы тогда и будем искать другое место. Сначала были не Минские соглашения. Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство, та же Швеция. Можем их попросить. Это возможно», — заявил Кравчук в интервью «Украинскому радио».

Владимир Зеленский

Reuters

© Sergey Dolzhenko/Pool

Эти слова прозвучали на фоне массовых акций протеста, продолжающихся в Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов.

Впрочем, по мнению экспертов, говорить о переносе переговорной площадки сейчас не приходится.

«Украинская сторона не может перенести переговоры по Донбассу из Минска. Это надо согласовывать с участниками нормандского формата. Столица Белоруссии была выбрана для переговоров по той причине, что российская и белорусская сторона могут гарантировать безопасность Донбассу», — напомнил в беседе с RT руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Вопрос выборов

Помимо обсуждения места переговоров на уровне контактных групп, Зеленский затронул и тему переговоров по Донбассу в нормандском формате. Политик сообщил, чтовстреча советников глав стран — участниц переговоров намечена на 28 августа. Стороны обсудят урегулирование ситуации в Донбассе, после чего должен состояться саммит на уровне глав МИД Украины, России, Германии и Франции.

«Договорились о встрече советников в нормандском формате, договорились на конец августа — 28-го числа будет эта встреча. Потом, я считаю, должна ещё быть встреча министров иностранных дел четвёрки и потом встреча лидеров», — заявил Зеленский.

Саммит «нормандской четвёрки» в Париже в декабре 2019 года

РИА Новости

© Алексей Никольский

О том, что советники глав государств нормандской четвёрки будут готовить саммит президентов на встрече в Париже, ранее сообщал и Леонид Кравчук.

Напомним, последний саммит лидеров «нормандской четвёрки» прошёл в декабре в столице Франции. По итогам переговоров участники саммита приняли совместное заявление по урегулированию конфликта в Донбассе. Лидеры подтвердили необходимость полного прекращения огня до конца 2019 года, а также обмена удерживаемыми лицами в формате «всех на всех».

В итоговом коммюнике лидеры России, Украины, Франции и ФРГ также затронули вопросы политического урегулирования донбасского конфликта. В документе говорилось, что все участники саммита заинтересованы в согласовании деталей закона об особом статусе Донбасса, который должны принять, в соответствии с Минскими соглашениями, украинские власти.

Также стороны согласились с необходимостью имплементировать формулу Штайнмайера в украинское законодательство.

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Напомним, что по условиям Минских соглашений в первый день после отвода вооружений от линии соприкосновения стороны должны начать диалог об условиях проведения местных выборов в Донбассе в соответствии с украинским законодательством и законом Украины «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». В свою очередь, в течение 30 дней с момента заключения этих договорённостей Рада должна принять постановление с указанием территории, на которую будет распространяться особый режим.

При этом, согласно предложенной в 2015 году Франком-Вальтером Штайнмайером (дипломат занимал в то время пост главы МИД ФРГ. — RT) формуле, закон об особом статусе Донбасса должен вступить в силу на постоянной основе после того, как БДИПЧ ОБСЕ подтвердит легитимность голосования.

Как отмечают эксперты, Киев достаточно легко делает шаги для установления военных перемирий на линии соприкосновения, но последовательно саботирует меры политического урегулирования.

Так, в июле трёхсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины приняла дополнительные меры по контролю за соблюдением режима прекращения огня в Донбассе. Кроме того, переговорщики согласовали 13 участков для разминирования.

Сторонам также удалось договориться о режиме всеобъемлющего прекращения огня, который начал действовать с 27 июля. Режим предусматривает полный запрет на применение любых видов вооружений, включая беспилотники, а также на проведение наступательных и разведывательных операций.

Кроме того, 20 августа ТКГ согласовала четыре новых участка разведения вооружённых сил в Донбассе. Эти меры принимаются в рамках плана, предусмотренного коммюнике саммита «нормандской четвёрки», принятого в декабре 2019 года.

Однако в политической плоскости дела обстоят иначе.

Леонид Кравчук

РИА Новости

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В середине июня Рада приняла постановление, согласно которому местные выборы должны состояться на Украине 25 октября текущего года. При этом документ не предусматривает голосование на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя этот шаг украинских властей, решение Рады можно трактовать как выход Киева из Минских соглашений. В российском внешнеполитическом ведомстве потребовали разъяснений от украинской стороны.

Впоследствии Леонид Кравчук пообещал обратиться в письменной форме к украинскому парламенту по вопросу несоответствия принятого Радой постановления Минским соглашениям. Об этом журналистам рассказал полпред России в контактной группе Борис Грызлов.

Политический саботаж

Однако эксперты сомневаются, что Киев действительно готов к политическому урегулированию конфликта в Донбассе.

«Украина не собирается приводить в соответствие с Минскими соглашениями правительственное постановление о местных выборах. Если украинские власти сделают это, они столкнутся с внутриполитическими протестами», — считает Ищенко.

ВСУ в Донбассе

Reuters

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По его мнению, режим прекращения огня можно назвать позитивным фактором, но всё же недостаточным основанием для проведения нового саммита в нормандском формате.

«Украинская сторона упорно саботирует политическое урегулирование. И все участвующие в нормандском процессе стороны понимают, что толку от новой встречи в таких условиях не будет», — уверен Ищенко.

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Похожей точки зрения придерживается и замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. Он полагает, что Киев не станет проводить выборы на территории Донбасса согласно Минским соглашениям, поскольку в действительности украинские власти не заинтересованы в разрешении конфликта.

«Киев с удовольствием вышел бы из Минских соглашений, но не делает этого только для того, чтобы против России продолжали действовать западные санкции — Москва ведь является гарантом этого договора», — отметил эксперт в комментарии RT.

По его мнению, Киев саботирует политическое урегулирование и не собирается выполнять политические пункты Минских соглашений «ни при каких условиях».

«Киевская власть хочет построить мир на своих условиях», — полагает Суздальцев.