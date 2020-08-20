Кравчук рассказал о грядущей встрече советников нормандского формата

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Советники лидеров «нормандской четвёрки» на встрече в Париже будут готовить саммит президентов Украины, Франции, России и Германии. Об этом, как передаёт Интерфакс-Украина, заявил глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук.
Кравчук рассказал о грядущей встрече советников нормандского формата
  • © РИА Новости / Александр Мазуркевич

«Буду рекомендовать президенту Украины прежде всего добиться встречи в Берлине (насколько мне известно, в Париже уже состоится встреча советников, которые будут готовить встречу в Берлине) и этот вопрос (проведение выборов в Донбассе. — RT) поставить, потому что он минской трёхсторонней контактной группой не может быть решён», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

По его словам, главным является решение в нормандском формате главами четырёх государств.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что встреча политических советников лидеров нормандского формата подтверждена.

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