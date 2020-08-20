Кравчук рассказал о грядущей встрече советников нормандского формата
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«Буду рекомендовать президенту Украины прежде всего добиться встречи в Берлине (насколько мне известно, в Париже уже состоится встреча советников, которые будут готовить встречу в Берлине) и этот вопрос (проведение выборов в Донбассе. — RT) поставить, потому что он минской трёхсторонней контактной группой не может быть решён», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».
По его словам, главным является решение в нормандском формате главами четырёх государств.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что встреча политических советников лидеров нормандского формата подтверждена.