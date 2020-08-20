Зеленский анонсировал встречу политсоветников нормандского формата

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что встреча политсоветников лидеров стран — участниц нормандского формата подтверждена.
Зеленский анонсировал встречу политсоветников нормандского формата
  • ©president.gov.ua

По его словам, следующим шагом должен стать саммит лидеров Украины, России, ФРГ и Франции.

«Подтвердили встречу советников в нормандском формате. Это говорит о том, что после советников будем ждать продолжения и встречи лидеров Нормандии», — сказал он в ходе трансляции на странице офиса президента в Facebook.

19 августа состоялась встреча трёхсторонней контактной группы по Донбассу.

По итогам встречи полпред России в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что глава украинской делегации Леонид Кравчук пообещал письменно обратиться к Верховной раде из-за постановления о назначении очередных местных выборов на Украине в 2020 году.

По словам Грызлова, это постановление содержит ряд положений, вступающих в прямое противоречие с Минскими соглашениями.

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