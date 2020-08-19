Грызлов рассказал подробности переговоров группы по Донбассу

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Полпред России в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что глава украинской делегации Леонид Кравчук намерен письменно обратиться к Верховной раде касательно постановления о проведении в стране местных выборов.
Грызлов рассказал подробности переговоров группы по Донбассу
  • РИА Новости

По его словам, 19 августа участники переговоров обсудили ситуацию, связанную с постановлением Рады о назначении очередных местных выборов на Украине в 2020 году. Грызлов отметил, что постановление блокирует «введение в действие решений, принятых контактной группой».

«Постановление содержит ряд положений, вступающих в прямое противоречие с Минскими соглашениями, грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, препятствует выполнению поручений лидеров нормандского формата», — цитирует Грызлова ТАСС.

Он отметил, что после обсуждения Кравчук «взял на себя обязательство письменно обратиться к Верховной раде по поводу возможности приведения указанного постановления в соответствие с Минскими соглашениями». 

Грызлов добавил, что также Кравчук «заявил о готовности письменно подтвердить данное обязательство и направить этот документ всем участникам переговоров».

Ранее сообщалось, что следующая встреча трёхсторонней контактной группы по Донбассу пройдёт 2 сентября.

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