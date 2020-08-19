Грызлов рассказал подробности переговоров группы по Донбассу
- РИА Новости
По его словам, 19 августа участники переговоров обсудили ситуацию, связанную с постановлением Рады о назначении очередных местных выборов на Украине в 2020 году. Грызлов отметил, что постановление блокирует «введение в действие решений, принятых контактной группой».
«Постановление содержит ряд положений, вступающих в прямое противоречие с Минскими соглашениями, грубо нарушает резолюцию Совета Безопасности ООН, препятствует выполнению поручений лидеров нормандского формата», — цитирует Грызлова ТАСС.
Он отметил, что после обсуждения Кравчук «взял на себя обязательство письменно обратиться к Верховной раде по поводу возможности приведения указанного постановления в соответствие с Минскими соглашениями».
Грызлов добавил, что также Кравчук «заявил о готовности письменно подтвердить данное обязательство и направить этот документ всем участникам переговоров».
Ранее сообщалось, что следующая встреча трёхсторонней контактной группы по Донбассу пройдёт 2 сентября.