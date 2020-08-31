«Распродажа продолжается»: почему США выступают против китайских инвестиций в украинский завод «Мотор Сич»

Госсекретарь США Майк Помпео назвал планы Китая по приобретению украинского оборонного предприятия «Мотор Сич» примером «злонамеренных инвестиций». Об этом глава американского внешнеполитического ведомства заявил в беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Китайская компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment заключила сделку на покупку контрольного пакета акций «Мотор Сич» ещё в 2016 году, однако акции были арестованы судом по ходатайству украинских спецслужб. Эксперты считают, что решение по заводу украинские власти будут принимать под влиянием Вашингтона.

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил в беседе с украинским президентом Владимиром Зеленским о тревоге американской администрации из-за планов Киева продать оборонный завод «Мотор Сич» Китаю. Разговор состоялся 26 августа, однако сообщение пресс-службы Госдепа о нём было опубликовано только спустя три дня.

Помпео поздравил украинский народ с Днём независимости и подчеркнул, что США намерены и далее поддерживать украинскую сторону в вопросах борьбы с коррупцией и привлечения иностранных инвестиций. При этом не все внешние инвестиции могут считаться полезными для Украины с точки зрения американского руководства.

Майк Помпео

Reuters

© Kevin Lamarque/Pool

«Госсекретарь Помпео выразил имеющиеся у США опасения касательно злонамеренных инвестиций КНР в экономику Украины, в том числе попыток Пекина приобрести предприятие «Мотор Сич», занимающееся производством (авиационных. — RT) двигателей», — говорится в сообщении, размещённом пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.

Возмущение Вашингтона

О тревоге Вашингтона из-за возможной сделки по продаже авиационного предприятия «Мотор Сич» китайским инвесторам ещё в августе 2019 года говорил Джон Болтон, занимавший тогда пост советника президента США по национальной безопасности. Отвечая на вопросы журналистов во время визита в Киев, Болтон заявил, что сделка является суверенным делом Украины, однако дал понять, что Белый дом недоволен этими планами.

«Мы изложили свою обеспокоенность по поводу… несправедливых торговых практик Китая и угроз в сфере национальной безопасности, наблюдаемых с точки зрения США», — заявил тогда Болтон.

По информации агентства Reuters, китайская компания Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment заключила сделку по приобретению доли «Мотор Сич» ещё в 2016 году. В мае 2017 года министр экономического развития и торговли Украины (тогда этот пост занимал Степан Кубив) сообщил журналистам о том, что «Мотор Сич» уже начал строительство завода в Китае в рамках совместного с китайской компанией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd проекта.

Владимир Зеленский и Джон Болтон

Reuters

© Ukrainian Presidential Press Service

Однако вскоре сделка по продаже «Мотор Сич» китайским инвесторам оказалась в подвешенном состоянии. В сентябре 2017 года СБУ заподозрила руководство «Мотор Сич» в том, что 56% акций предприятия были проданы в нарушение законодательства, с участием офшорных компаний. Силовики утверждали, что новые владельцы уничтожат предприятие и вывезут его технологии за границу. В итоге по решению Шевченковского районного суда акции были арестованы.

В апреле 2018 года сотрудники СБУ провели обыски на предприятии, по новому решению суда арест был наложен на акции иностранных участников «Мотор Сич».

6 августа 2020 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру страны Денису Шмыгалю с письмом, в котором призвал провести «системную оценку» влияния приватизации или продажи корпоративных прав в уставном капитале предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, включая «Мотор Сич».

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В тот же день украинская прокуратура наложила на акции «Мотор Сич» повторный арест и добавила в уголовное дело о незаконной продаже акций предприятия статью «Государственная измена». Об этом сообщило руководство украинской компании DCH Group, которая ранее подписала соглашение с китайской стороной о совместном развитии «Мотор Сич».

В августе также стало известно, что «дочка» Beijing Xinwei Technology Group Co., компания Beijing Skyrizon, и её украинские партнёры из DCH Group подали совместную заявку в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) о покупке акций «Мотор Сич». При этом китайская сторона отозвала поданное ещё в 2019 году совместно с госконцерном «Укроборонпром» заявление.

Помимо украинских спецслужб и прокуратуры, реализацию сделки по продаже АО «Мотор Сич» Китаю тормозит именно АМКУ. Как заявил в ноябре 2019 года глава комитета (тогда этот пост занимал Юрий Терентьев), продажа завода «Мотор Сич» китайской компании может привести к тому, что украинский государственный концерн «Укроборонпром» окажется под американскими санкциями. По мнению руководства антимонопольного ведомства, подобное возможно в том случае, если выяснится, что китайская сторона находится в цепочке поставок, связанных с российским холдингом «Вертолёты России».

В феврале 2020 года американский ресурс BuzzFeed News со ссылкой на неназванных украинских чиновников сообщил, что Киев якобы готовится выполнить пожелание Вашингтона и окончательно отказаться от сделки с КНР. По информации издания, новым покупателем АО «Мотор Сич» должна стать американская компания Oriole Capital Group.

Цех завода «Мотор Сич»

РИА Новости

© Марина Лысцева

Эти планы журналистам BuzzFeed News подтвердил лично глава Oriole Capital Group Хоссейн Мусави.

«Чем дольше я занимаюсь данным вопросом, тем больше убеждаюсь, что эта компания — настоящая находка. Я сам несколько раз бывал на территории «Мотор Сич» и лично знаком с господином Богуслаевым (президент АО «Мотор Сич»), — заявил Мусави.

Стоит отметить, что компания Oriole Capital Group уже оказывалась в центре внимания украинских СМИ в 2017 году, когда заключила договор с Харьковским авиационным заводом о серийном производстве самолётов на сумму $150 млн. Тогда у местных СМИ вызвал определённое подозрение тот факт, что в интернете практически полностью отсутствовала информации о компании. Выяснилось также, что Oriole Capital Group была зарегистрирована только в июне 2017 года — незадолго до того, как появилась информация о сделке с харьковским заводом. Как потом объяснили в «Укроборонпроме», американская компания была создана специально под контракт с Харьковским авиационным заводом.

Безвыигрышное положение

По мнению украинского политолога и экономиста Александра Дудчака, руководство Украины оказалось сейчас в затруднительном положении.

«Окончательно отказаться от сделки с Китаем украинская сторона не может, потому что ранее взяла на себя серьёзные обязательства и уже получила средства от китайских инвесторов. Именно благодаря сотрудничеству с КНР «Мотор Сич» показал за первое полугодие текущего года прибыль. Поэтому вопрос сделки с китайской стороной пока не закрыт», — пояснил эксперт в беседе с RT.

В то же время и Китай не намерен выходить из борьбы за «Мотор Сич», уверен военный эксперт Алексей Леонков.

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«Китайская промышленность нуждается в технологиях, которые есть у «Мотор Сич». Но и США тоже не оставят планы перехватить предприятие, потому что на вертолётах Ми-8, которые Пентагон использует в Афганистане, стоят двигатели производства «Мотор Сич». Но если другого выхода не будет, то не исключён вариант, при котором США продавят через украинские власти полную ликвидацию «Мотор Сич», чтобы завод не достался КНР», — предположил эксперт в комментарии RT.

АО «Мотор Сич» ведёт свою историю с начала XX века, первый авиационный мотор был разработан конструкторами предприятия ещё в 1916 году. На протяжении многих десятилетий завод выпускал авиационные двигатели и газотурбинные установки, которые эксплуатировались на самолётах и вертолётах различного назначения более чем в 100 странах мира.

Предприятие считается флагманом украинской авиационной отрасли наряду с госпредприятием «Антонов». После распада СССР для украинской промышленности наступили непростые времена, однако в 2000-е годы и «Антонов», и «Мотор Сич» оставались на плаву за счёт сохранявшихся технологических связей с российским ВПК — в общем экспорте «Мотор Сич» доля поставок в Россию составляла порядка 50—60%. Преимущественно Москва импортировала двигатели для вертолётов и военных кораблей.

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После «евромайдана» это сотрудничество было разорвано по инициативе новых властей Украины. По мнению Алексея Леонкова, сотрудничество с КНР может принести пользу «Мотор Сич», но лишь на время.

«Когда китайская сторона получит нужные ей технологии, «Мотор Сич» утратит для неё интерес. И сможет ли Украина получить какие-то дивиденды от этого сотрудничества, если сделка будет разблокирована, — большой вопрос. Что касается США, то американцы заинтересованы только в небольшой части продукции завода. Поэтому пока что на Украине просто продолжается распродажа оборонных предприятий за бесценок, в ущерб интересам страны», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и Александр Дудчак. Как отметил эксперт, «Мотор Сич» является предприятием с уникальной технологической базой, но после разрыва экономических связей с Россией завод оказался в незавидном положении.

«Вашингтон не хочет, чтобы важные технологии оказались в распоряжении Пекина, и давит на украинские власти. Неизвестно, как разрешится этот конфликт. И Китай, и США вряд ли будут работать на процветание «Мотор Сич». Если завод отойдет американцам, то они его просто погубят, а все работники окажутся на улице. Если же «Мотор Сич» достанется Китаю, то он просто перенесёт производство и технологии на свою территорию, и Украине всё равно придётся с ним расстаться», — подытожил эксперт.