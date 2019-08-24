На Украине заявили о покупке акций «Мотор Сич» китайскими компаниями

Директор по связям с общественностью украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» Анатолий Малыш заявил, что китайские компании Skyrizon и Xinwei Group уже приобрели больше 50% акций завода.

Как он уточнил «Громадьске», компании из КНР уже подали заявку на согласование сделки в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).

«Теперь решение за АМКУ, когда оно будет — мы не знаем», — сказал Малыш.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что помощник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать сделке по продаже украинского предприятия «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.