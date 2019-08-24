На Украине заявили о покупке акций «Мотор Сич» китайскими компаниями

Короткая ссылка
Директор по связям с общественностью украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» Анатолий Малыш заявил, что китайские компании Skyrizon и Xinwei Group уже приобрели больше 50% акций завода.
На Украине заявили о покупке акций «Мотор Сич» китайскими компаниями
  • © wikimedia.org

Как он уточнил «Громадьске», компании из КНР уже подали заявку на согласование сделки в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). 

«Теперь решение за АМКУ, когда оно будет — мы не знаем», — сказал Малыш.

Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что помощник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать сделке по продаже украинского предприятия «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить