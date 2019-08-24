WSJ: Болтон намерен помешать покупке украинской «Мотор Сич» Китаем
- Reuters
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.
В настоящее время сотрудники Совета по национальной безопасности США и американского посольства в Киеве пытаются организовать встречу Болтона с главой «Мотор Сич» в украинской столице на следующей неделе.
«Мы собираемся поговорить с украинцами об амбициях Китая, о том, что, по нашему мнению, задумал Китай. Это всё — часть стратегии национальной безопасности и стратегии национальной обороны. Это стратегическое соперничество с Китаем», — заявил представитель США.
В июле Болтон обсудил с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком поддержку США украинских реформ и восстановления территории страны.