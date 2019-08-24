WSJ: Болтон намерен помешать покупке украинской «Мотор Сич» Китаем

Помощник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать сделке по продаже украинского предприятия по производству авиационных двигателей «Мотор Сич» группе компаний, включая китайскую Beijing Skyrizon Aviation.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США.

В настоящее время сотрудники Совета по национальной безопасности США и американского посольства в Киеве пытаются организовать встречу Болтона с главой «Мотор Сич» в украинской столице на следующей неделе.

«Мы собираемся поговорить с украинцами об амбициях Китая, о том, что, по нашему мнению, задумал Китай. Это всё — часть стратегии национальной безопасности и стратегии национальной обороны. Это стратегическое соперничество с Китаем», — заявил представитель США.

В июле Болтон обсудил с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Данилюком поддержку США украинских реформ и восстановления территории страны.