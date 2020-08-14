«Находятся в постоянном реформировании»: как власти Украины пытаются повысить конкурентоспособность ОПК

Украинские власти планируют ликвидировать госконцерн «Укроборонпром» и создать вместо него две государственные холдинговые компании. Об этом заявил вице-премьер по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский. По его словам, одна из будущих компаний объединит в себе оборонные предприятия, а вторая — авиакосмические. Как напоминают эксперты, после 2014 года украинская оборонка находится в глубоком кризисе. По словам аналитиков, руководство страны не в первый раз пытается реформировать отрасль, однако достичь результатов мешают коррупция и разрыв связей с Россией, которая была ключевым партнёром для многих украинских предприятий оборонного комплекса.

Украинский госконцерн «Укроборонпром» будет ликвидирован, вместо него планируется создать две государственные холдинговые компании. Об этом сообщил вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский во время посещения с премьер-министром Денисом Шмыгалём Харьковского государственного авиационного производственного предприятия.

«Мы предусматриваем, что трансформация государственного концерна «Укроборонпром» будет заключаться в том, что мы реально получим две управляющие холдинговые компании государственные, одна из которых будет сосредоточена на функциях оборонных отраслей, а авиацию мы хотим вместе с космосом перевести в государственную холдинговую компанию «Аэрокосмические системы Украины», — приводит слова вице-премьера «Интерфакс-Украина».

Уруский сообщил, что уже в ближайшее время планируется увольнение нынешнего руководства «Укроборонпрома» и всей управленческой команды, которая работала в компании в течение последнего года.

По его словам, в будущий оборонный холдинг войдут компании, которые занимаются высокоточным оружием, радарными системами, судостроением, спецхимией и боеприпасами, а также бронетехникой. При этом название «Укроборонпром» планируется сменить, так как оно «стало токсичным». Предполагается, что структура получит название «Оборонные системы Украины».

«Это будет управляющая компания совсем с другими функциями, которые на сегодня существуют в концерне, с минимумом вмешательства в хоздеятельность холдингов, которые будут входить в эту компанию», — поведал вице-премьер.

Предприятия Государственного космического агентства (ГКАУ) также предлагается реформировать.

Олег Уруский

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«Там также будет осуществлена корпоратизация, мы полагаем, что такая синергия таких двух высокотехнологических отраслей промышленности Украины, которыми являются авиапромышленность и ракетно-космическая отрасль, позволит нам существенно улучшить показатели, которые мы имеем на сегодня, и самое главное — создать механизмы для привлечения инвестиций в эти отрасли, чтобы они могли конкурировать в этой очень непростой среде мировых рынков», — сказал вице-премьер.

Как пояснил Уруский, аэрокосмическая холдинговая компания «Аэрокосмические системы Украины» будет состоять из двух холдингов: «Антонов» и Ракетно-космический центр «Пивденный», в который войдут все уже корпоратизированные предприятия ГКАУ. Напомним, в Государственное космическое агентство Украины входит 21 предприятие, самым крупным из которых является «Южмаш».

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«Таким образом министерство минимизирует своё влияние на хозяйственную деятельность предприятий ОПК. Акции двух холдинговых компаний будут в управлении министерства. Спецэкспортёры будут выведены из-под влияния «Укроборонпрома» и займутся тем, чем должны заниматься, чтобы не было злоупотреблений», — добавил вице-премьер.

Уруский заявил, что конкретные результаты от этих реформ планируется получить в течение действующего срока президента Владимира Зеленского.

«Поэтому год или два: больше времени у нас нет», — подчеркнул он.

Напомним, на должность вице-премьера — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Уруского назначили в июле этого года одновременно с учреждением данного ведомства. Ранее на Украине подобной структуры не существовало, так как Министерство промышленной политики было ликвидировано ещё в 2014 году.

Бесхозное наследие СССР

Как отмечают эксперты, украинская оборонная промышленность после государственного переворота 2014 года находится в состоянии «перманентного реформирования», которое, однако, результатов не приносит. По их мнению, ярким примером такой политики стала судьба бывшего гиганта советского авиастроения — компании «Антонов».

В организационную структуру данного государственного предприятия постоянно вносятся изменения. Так, в 2015 году «Антонова» было решено включить в состав «Укроборонпрома». А в 2016 году на Украине была создана Украинская авиастроительная корпорация, частью которой было решено сделать ГП «Антонов». Новый поворот в судьбе бывшего советского КБ произошёл в 2019 году, когда материальная база «Антонова» была передана в управление Фонда государственного имущества Украины.

Теперь данная компания, как отметил Уруский, станет частью нового холдинга «Аэрокосмические системы Украины».

При этом результаты работы предприятия от всех этих преобразований не улучшились: с 2016 года «Антонов» не выпустил ни одного серийного самолёта. Причём, как признаёт руководство компании, причина такого положения дел во многом кроется в отказе от сотрудничества с Россией, которая раньше приобретала продукцию «Антонова» и участвовала в реализации ряда совместных проектов.

Не лучшим образом дела обстоят и на «Южмаше», Николаевском судостроительном заводе, Кременчугском сталелитейном заводе и на машиностроительном заводе «Азовмаш».

В чуть лучшем состоянии находится Кременчугский автомобильный завод, на котором хотя бы удалось сохранить производство. Это предприятие занимается в том числе производством бронетехники для украинской армии. Однако и оно в последнее время столкнулось с серьёзными трудностями.

4 июня 2020 года его финансовый директор Дмитрий Новицкий на заседании в исполкоме комиссии по вопросам погашения задолженности зарплаты, пенсий и социальных выплат сообщил, что частное акционерное общество «АвтоКрАЗ» (так сейчас называется предприятие) планирует большое сокращение рабочих.

Кременчугский автомобильный завод в советские годы

РИА Новости

© В. Калмыков

Причина таких мер — долги компании. На сегодняшний день они составляют 40 млн грн (около 106 млн руб).

По словам Новицкого, ненадолго оживить производство удалось с помощью военных заказов, которые возросли после 2014 года, однако в последние годы поставки для Минобороны сократились.

«К сожалению, оптимистических ожиданий у нас нет. Я думаю, если мы сейчас преследуем цель не только зафиксировать эту задолженность, а выработать какие-то меры, то нужно государству и службе занятости готовиться к тому, что на «АвтоКрАЗе» будет очень большой поток на биржу для получения пособия», — приводит слова финансового директора издание «Кременчуг TODAY».

Из-за сложившейся на предприятии ситуации было возбуждено дело о банкротстве «АвтоКрАЗа». Кроме того, на заводе продолжается процедура управления имуществом, которая предусматривает меры по восстановлению платежеспособности должника.

При этом Новицкий признал, что меры, которые сейчас предпринимаются, не смогут обеспечить загрузку завода, поэтому в перспективе перед предприятием маячит угроза прекращения работы.

«Корень проблемы — коррупция»

По словам экспертов, преобразование «Укроборонпрома», как и создание нового ведомства, курирующего стратегические отрасли промышленности, вряд ли смогут улучшить нынешнее положение предприятий, доставшихся Украине в наследство от СССР.

«Дело не в том, что «Укроборонпром» оказался неэффективен, а в том, что с 2014 года украинская власть взяла курс на деиндустриализацию страны, обслуживание интересов США. Перспектив у этой инициативы нет, украинской промышленности это никак не поможет. Украинская власть этими трансформациями и реформами довела до ручки авиакосмическую отрасль и многие другие», — заявил в интервью RT украинский экономист, политолог Александр Дудчак.

Производственные площади компании «Антонов»

© Gleb Garanich

Аналитики также назвали нереалистичными планы украинского правительства достичь конкретных результатов до окончания срока Зеленского.

«В ВПК понятие быстроты отсутствует. Там работа идёт длинными циклами, научно-исследовательские изыскания и проектировка занимают годы», — сказал в интервью RT военный эксперт Алексей Ленков.

В свою очередь, Александр Дудчак подчеркнул, что, занимаясь постоянными реформами украинского ОПК, власти не могут решить главную проблему — коррупцию.

«Украинская оборонка находится в состоянии постоянного реформирования, так как Киев не искореняет корень проблемы — коррупцию. Есть известные личности, которые занимались воровством, брали средства из казны, разворовывали предприятия. Скандалы идут один за одним и не заканчиваются», — напомнил аналитик.

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При этом эксперты сошлись во мнении, что одним из главных факторов, негативно повлиявших на состояние украинской промышленности, стал разрыв кооперации с Россией в 2014 году. Украинские заводы участвовали во многих производственных цепочках с российскими предприятиями, которые были налажены ещё в советские годы. Разрыв этих связей, говорят политологи, поставил Украину в очень трудное положение.

«Украина могла работать в сотрудничестве с Россией, занимать место на российских рынках сбыта. Но после переворота власть взяла курс на умышленное уничтожение промышленности Украины, деиндустриализацию, которая сегодня успешно проходит. Сейчас они разваливают «Мотор Сич», поскольку пользоваться этой компанией сами они не могут, а торговать с РФ ей запрещают», — говорит Дудчак.

Напомним, «Мотор Сич» — это запорожское предприятие, занимающееся производством газотурбинных двигателей. Оно было основано ещё во времена Российской империи — в 1907 году. Первую половину 2019 года компания закончила с чистым убытком в размере 425,7 млн грн (около 1,1 млрд руб).

Найти замену российским партнёрам Украине не удаётся, отметил Алексей Леонков.

«Они пытались кооперироваться с польским ВПК, с турками, предлагали свои знания и опыт китайцам, но всё это закончилось ничем. Эффективной была только интеграция с Россией. К слову, разрыв связей больно ударил не только по Киеву, но и по нам. Однако за эти годы мы смогли организовать недостающие производства у себя: теперь украинские комплектующие нам не нужны, мы всё делаем сами», — заключил аналитик.