На Украине планируют ликвидировать «Укроборонпром»
Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на заявление заместителя генерального директора ГК «Укроборонпром» и председателя офиса трансформации концерна Романа Бондаря.
«В «Укроборонпроме» готовятся к созданию по меньшей мере 6 отраслевых госкорпораций, вокруг которых будут консолидированы предприятия по принципу отраслевой синергии компетенций: ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем», — сказал он.
Отмечается, что руководство концерна убеждено, что текущая модель управления не обеспечивает эффективное управление более чем сотней разрозненных предприятий, входящих в структуру.
«Что касается самого концерна, то в том виде и в той роли, в качестве которой он создавался, он точно прекратит существование. Мы считаем, что «Укроборонпром» должен быть ликвидирован в результате реформы», — отметил Бондарь.
Ранее сообщалось, что Франция выделила госконцерну «Укроборонпром» €900 тыс. на поддержку реформы корпоративного управления.