На Украине планируют ликвидировать «Укроборонпром»

На Украине собираются ликвидировать «Укроборонпром» и создать вместо него шесть отраслевых холдингов.

Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на заявление заместителя генерального директора ГК «Укроборонпром» и председателя офиса трансформации концерна Романа Бондаря.

«В «Укроборонпроме» готовятся к созданию по меньшей мере 6 отраслевых госкорпораций, вокруг которых будут консолидированы предприятия по принципу отраслевой синергии компетенций: ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем», — сказал он.

Отмечается, что руководство концерна убеждено, что текущая модель управления не обеспечивает эффективное управление более чем сотней разрозненных предприятий, входящих в структуру.

«Что касается самого концерна, то в том виде и в той роли, в качестве которой он создавался, он точно прекратит существование. Мы считаем, что «Укроборонпром» должен быть ликвидирован в результате реформы», — отметил Бондарь.

Ранее сообщалось, что Франция выделила госконцерну «Укроборонпром» €900 тыс. на поддержку реформы корпоративного управления.