Франция выделила «Укроборонпрому» €900 тысяч
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«Около €900 тыс., предусмотренных на оплату услуг ведущих международных консультантов, — это действительно существенная помощь, которая позволит привлечь дополнительный интеллектуальный капитал до реформы концерна», — заявил глава украинского госконцерна Айварас Абромавичус в ходе встречи с французским послом.
Он отметил, что конечная цель — «создание мощных, политически независимых секторальных холдингов на базе ведущих предприятий — участников «Укроборонпрома» с прозрачной и эффективной системой управления».
Ранее Абромавичус рассказал, что в 2021 году государственный оборонный заказ Украины достигнет рекордной отметки в 30 млрд гривен.