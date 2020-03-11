Франция выделила «Укроборонпрому» €900 тысяч

Франция выделила госконцерну «Укроборонпром» €900 тыс. на поддержку реформы корпоративного управления.

«Около €900 тыс., предусмотренных на оплату услуг ведущих международных консультантов, — это действительно существенная помощь, которая позволит привлечь дополнительный интеллектуальный капитал до реформы концерна», — заявил глава украинского госконцерна Айварас Абромавичус в ходе встречи с французским послом.

Он отметил, что конечная цель — «создание мощных, политически независимых секторальных холдингов на базе ведущих предприятий — участников «Укроборонпрома» с прозрачной и эффективной системой управления».

Ранее Абромавичус рассказал, что в 2021 году государственный оборонный заказ Украины достигнет рекордной отметки в 30 млрд гривен.