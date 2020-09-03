«Новая фишка Запада»: Лукашенко назвал сфальсифицированным заявление Германии об отравлении Навального

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отравления Алексея Навального не было. По его словам, белорусская сторона может это подтвердить расшифровкой диалога между Берлином и Варшавой, который был перехвачен спецслужбами республики. Глава государства также сообщил, что Минск наблюдает за переброской к своим границам военных подразделений НАТО. Кроме того, 3 сентября Лукашенко произвёл ряд кадровых перестановок, в частности, назначив нового вице-премьера и председателя КГБ.

Заявления властей Германии о том, что Алексей Навальный был отравлен — это фальсификация, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

«Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у них — Запада — новая фишка появилась. Опять «Новичок», опять отравление. Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель (она заявила, что ему — Навальному — хотели закрыть рот) мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи», — сказал Лукашенко. Его слова приводит БЕЛТА.

По его словам, эта беседа была перехвачена радиоэлектронной военной разведкой Белоруссии.

«И мы перехватили интересный разговор, который (я вам дам почитать его, мы подготовим и направим в ФСБ) отчётливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было», — добавил белорусский лидер.

Он выразил предположение, что заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель и её администрации было подготовлено группой специалистов.

Также по теме «Нечистоплотный подход»: как в России отреагировали на заявление ФРГ об «отравлении» Навального Посольство РФ в Германии сообщило, что МИД ФРГ не передал главе российской дипмиссии никакой фактуры по делу об «отравлении» Алексея...

«Сделали они это, цитата: «Чтобы отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси». Я процитировал этот разговор. Понимаете, насколько по-иезуитски поступают эти люди», — добавил Лукашенко.

Накануне официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Алексей Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Токсикологическое исследование по запросу берлинской клиники «Шарите», где с 22 августа находится Навальный, провела специальная лаборатория Вооружённых сил Германии.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что до транспортировки из Омска Навальному был проведён целый комплекс анализов в соответствии с международными стандартами — не было выявлено никаких отравляющих веществ.

По словам официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, представители МИД Германии не представили никаких доказательств, свидетельствующих об «отравлении» Навального. При этом Берлин не предоставил никаких ответов в связи с запросами, как со стороны Генпрокуратуры РФ, так и российских медиков.

«Западная граница Белоруссии взята под контроль»

Кроме того, Александр Лукашенко рассказал Михаилу Мишустину о недружественных шагах со стороны членов блока НАТО. В частности, есть доказательства того, что к границам Белоруссии перебрасываются военные подразделения и техника альянса.

«Мы развернули практически половину нашей белорусской армии. Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей. И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам. Наверное, эта демонстрация дала свой результат», — пояснил белорусский лидер.

В свою очередь, российский премьер указал, что правительства двух стран поддерживают регулярные контакты. Так, на недавних переговорах глав правительств России и Белоруссии обсуждался практически весь спектр вопросов, посвящённых Союзному государству.

«В гостеприимном Минске мы бы особо хотели подчеркнуть, что Россия полностью поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Беларуси», — заявил Мишустин, констатировав, что белорусы и россияне фактически являются одним народом.

Премьер-министр России Михаил Мишустин и президент Белоруссии Александр Лукашенко

© Александр Астафьев/РИА Новости

«Самое важное — не допустить разжигания в Минске какого-то пожара»

Ранее 3 сентября Александр Лукашенко заявил, что общественно-политическая ситуация в Белоруссии не является сложной или проблемной. Об этом он сказал в ходе утверждения новых руководителей местных исполнительных органов в ряде районов Гомельской области.

«Сказать, что мы в какой-то сложный период проводим эти назначения, — не скажешь. Я всё пытаюсь осмыслить обстановку в стране и всё время прихожу к выводу: когда выезжаешь за кольцевую дорогу, жизнь меняется разительно. Поэтому говорить о том, что у нас большие проблемы и сложности, было бы просто смешно. У вас жизнь совсем другая, нежели в Минске, и то в Минске она отличается от вашей только в воскресенье», — сказал Лукашенко.

По его словам, в Минске не наблюдается ни цветных революций, ни катастроф, ни других ужасных вещей, однако есть определённые люди, которые публично демонстрируют недовольством тем, что происходит в Белоруссии.

«Они были и в прошлые выборы, но особенность состоит в том, что тогда они мирно воспринимали своё поражение», — пояснил глава государства.

Он подчеркнул, что на ситуацию в Белоруссии оказывают влияние из-за рубежа, в частности, из Польши, Чехии, Литвы и Украины. По его словам, белорусские власти реагируют на «негативные телодвижения» в адрес страны.

«Для нас самое важное — не допустить разжигания в Минске какого-то пожара. Потому что так бывает всегда: начинается со столицы и перекидывается на всю страну», — заявил Лукашенко, выразив благодарность России за поддержку в борьбе с агрессией извне.

Президент Белоруссии также призвал новых руководителей местных исполнительных органов в ряде районов Гомельской области помнить, что нельзя допускать ошибок в своей работе, в том числе по пресечению попыток дестабилизации обстановки.

«Но вы должны прекрасно понимать: есть красная черта, никому не позволено её переходить. Если это случится, естественно, мы будем реагировать по всей строгости нашего закона. Поэтому прошу вас, доведите это до людей. Пусть они меня слишком не осуждают за какую-то мягкотелость. Никакой мягкотелости здесь нет. Страна работает, хоть многим бы хотелось (особенно нашим соседям), чтобы мы рухнули», — констатировал Лукашенко.

Помимо этого, 3 сентября белорусский президент назначил нового вице-премьера, председателя КГБ и госсекретаря Совета безопасности республики. Эти должности заняли Анатолий Сивак (бывший глава Мингорисполкома), Иван Тертель (экс-руководитель Комитета госконтроля) и Валерий Вакальчук (до этого руководивший КГБ) соответственно.

Здание КГБ Белоруссии на проспекте Независимости в Минске

© Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Задержания и уголовные дела

В пресс-службе МВД Белоруссии подвели итоги несанкционированных акций, которые прошли в восьми городах республики 2 сентября. По данным ведомства, в общей сложности в них приняли около 1 тыс. человек.

«За нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 24 гражданина, из них три студента. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям водворены в места содержания задержанных 16 человек», — говорится в сообщении.

Вдобавок в министерстве подтвердили РИА Новости задержание известных в республике телеведущих и шоуменов Дениса Дудинского и Дмитрия Кохно в рамках административного дела за участие в несанкционированном мероприятии.

При этом по аналогичным административным делам в суде Центрального района Минска проводится заседание в отношении членов президиума координационного совета белорусской оппозиции Сергея Дылевского и Ольги Ковальковой. 3 сентября у них заканчивается 10-дневный срок административного ареста.