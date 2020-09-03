«Нечистоплотный подход»: как в России отреагировали на заявление ФРГ об «отравлении» Навального

Посольство РФ в Германии сообщило, что МИД ФРГ не передал главе российской дипмиссии никакой фактуры по делу об «отравлении» Алексея Навального. Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что немецкие власти не ответили и на более ранние запросы российской стороны. Дипломат также обратила внимание, что заявления о якобы наличии в анализах Навального следов «Новичка» сделали не медики, а политики. По словам Захаровой, это говорит о «нечистоплотности» подхода Берлина к нынешней ситуации.

Посольство России в Германии сообщило, что в ходе визита посла Сергея Нечаева в МИД ФРГ немецкая сторона не передала ему какой-либо «субстантивной фактуры» по делу об «отравлении» Алексея Навального, который в настоящее время проходит лечение в клинике «Шарите» в Берлине. Российский посол был вызван во внешнеполитическое ведомство страны после того, как правительство Германии опубликовало заявление, в котором сообщалось, что в анализах Навального якобы были обнаружены следы нервно-паралитического вещества из группы «Новичок».

В посольстве подчеркнули, что ожидают от Германии максимально оперативного ответа на направленный 27 августа запрос Генпрокуратуры об оказании правовой помощи в рамках проводимой российскими правоохранительными органами проверки по факту госпитализации блогера.

«Призываем партнеров избегать политизации данного инцидента, опираться исключительно на достоверные факты, предоставление которых, надеемся, состоится в кратчайшие сроки. Рассчитываем на полноценное сотрудничество и обмен информацией с использованием имеющихся двусторонних правовых механизмов», — отметили в диппредставительстве.

Официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» подтвердила, что Сергей Нечаев не получил от внешнеполитического ведомства Германии никаких доказательств.

«Ни фактов, ни данных, ни формул, ни материалов, ни справок. Ровным счётом ничего. Он ушёл оттуда с пустыми руками», — рассказала она.

Захарова уточнила, что российская сторона не получила от Берлина ни одного материала по ситуации с блогером — ни по запросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по вопросам российских медиков.

По словам представителя МИД, заявления правительства ФРГ являются очередной информационной кампанией, которая направлена против России. Немецкие коллеги, подчеркнула Захарова, открыто пренебрегают правовыми механизмами сотрудничества для получения истинного результата.

Она подчеркнула, что диагноз Алексея Навального находится в компетенции врачей, а заявления политиков по нему свидетельствуют о «нечистоплотности подобного подхода». Представитель МИД отметила, что Россия уже сталкивалась с такими сценариями.

«Когда мы говорим, что это уже проходили, мы вспоминаем не только Скрипалей, но и так называемую сирийскую химию, и якобы отравленных Дамаском детей, которые потом оказывались жертвами информационной кампании, осуществляемой псевдогуманитарной организацией «Белые каски» на западные деньги, на деньги стран НАТО и Евросоюза. И таких примеров огромное количество... Насколько сейчас мир будет готов снова стать жертвой информационной кампании — это вопрос всё-таки не к нам», — добавила Мария Захарова, подчеркнув, что Россия ждёт официальных ответов на направленные Берлину запросы.

Тем временем глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сообщил, что комиссия рассмотрит ситуацию с Навальным как пример вмешательства в дела России. Комментируя заявления Германии, Климов заявил, что вся ситуация ассоциируется у него с одним словом — «подстава».

«Как только появилась информация о плохом состоянии здоровья Навального, сразу активизировались западные СМИ. И все это было похоже на информационную подготовку к «мнению об отравлении политика»», — приводит слова сенатора РИА Новости.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Россия не раз демонстрировала готовность к сотрудничеству и заинтересованность в установлении истинных причин произошедшего с блогером.

«Заявления кабмина ФРГ о возможном отравлении Навального должны быть обязательно подкреплены конкретными и весомыми доказательствами. Насколько мы помним, Берлин так и не ответил на соответствующий запрос Генпрокуратуры, а российские специалисты не находили следов яда или умышленного отравления в его организме. Иначе всё это может превратиться в очередную провокацию в стиле «хайли лайкли», — сказал Слуцкий.

Аналитик, специалист по России Мартин Макколи

Аналитик, специалист по России Мартин Макколи в разговоре с RT указал, что в случае реального использования так называемого «Новичка», пострадавших должно было быть намного больше.

«Никто из тех, кто сидел рядом с ним в самолёте или подходил близко, не получил отравления. Это очень интересный момент: только научный специалист, токсиколог, мог бы объяснить, как такое возможно, что в одном случае — в случае Скрипалей — веществом отравились сразу несколько человек, а в случае Навального — лишь он один», — отметил эксперт.

Член Левой партии Германии Биджан Тавассоли в беседе с RT также прокомментировал сообщение немецких властей и напомнил, что в течение нескольких дней Навального осматривали врачи одной из лучших больниц ФРГ, а пробы его крови были разосланы во все частные лаборатории страны, ни одна из которых не обнаружила в этих пробах следов каких-либо отравляющих веществ. Однако, после этого государственная военная лаборатория внезапно сделала заявление о наличии в анализах следов «Новичка».

Член Левой партии Германии Биджан Тавассоли

«Как-то удобно всё складывается, не так ли? Лаборатория, находящаяся под контролем немецкого правительства, выдаёт тот результат, который оно и хотело», — отметил он.

2 сентября официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Алексей Навальный якобы был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Токсикологическое исследование провела специальная лаборатория Вооружённых сил Германии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что до вывоза в Берлин Навальному был проведён целый комплекс анализов в соответствии с международными стандартами, и они не выявили никаких отравляющих веществ.

В МИД России отметили, что заявления германской стороны представляют собой мегафонную дипломатию и подмену нормального сотрудничества информационной кампанией, а также добавили, что Берлин не ответил как на запросы Генпрокуратуры России, так и на запросы российских медиков.