«Пустой шум»: в Кремле ответили на обвинения в адрес России из-за ситуации с Навальным

Власти России пока не видят оснований для инициирования расследования по факту инцидента с Алексеем Навальным, для этого нужен повод, в частности, обнаружение отравляющего вещества. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, пока можно лишь констатировать, что Навальный находится в коме. Он также назвал «пустым шумом» обвинения в попытке отравления Навального. Ранее в ЕС призвали Россию к «прозрачному расследованию» по ситуации с Навальным, который в настоящее время находится в клинике «Шарите».

В России пока не планируют организовывать уголовное производство по факту инцидента с Алексеем Навальным, которому стало плохо в ходе авиаперелёта из Томска в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Сначала нужно найти вещество, установить, что стало причиной этого состояния. То есть для расследования должен быть повод. Пока мы констатируем с вами нахождение пациента в коме... Если будет установлено вещество и если будет установлено, что это отравление, тогда, конечно, это будет повод для расследования», — сказал Песков.

Он также подверг критике позицию тех, кто сразу же начал рассматривать произошедшее как «попытку отравления».

«Мы не можем относиться серьёзно к озвученным вами обвинениям. Это обвинения, которые абсолютно никак не могут быть правдой и, скорее, являются пустым шумом. Поэтому серьёзно мы к этому относиться не намерены», — добавил официальный представитель Кремля.

По его словам, российскими врачами рассматривалась версия отравления, но токсичное вещество обнаружено не было, при этом факт пониженной холинэстеразы был установлен в первые часы в больнице в Омске, а Навальному начали вводить атропин. Он также заметил, что медицинская аналитика у немецких медиков совпадает с коллегами из РФ, однако «выводы разнятся».

«Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово «отравление»... Конечно, наши врачи готовы и сами предоставить образцы первых анализов и рассчитывают предложить немецким коллегам обмениваться информацией и различными биологическими материалам», — пояснил Песков.

Ранее Европейский союз призвал власти России организовать «независимое и прозрачное расследование отравления» Алексея Навального. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, представители международного сообщества, как и россияне, «требуют установить факты, стоящие за отравлением Навального». При этом он подчеркнул, что об отравлении Навального свидетельствуют предварительные результаты анализов берлинской клиники «Шарите».

«Европейский союз категорически осуждает вероятное покушение на Алексея Навального», — добавил глава евродипломатии.

С призывом «провести тщательное расследование инцидента» также выступили канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Германии Хайко Маас. В своём заявлении они подчеркнули, что «виновные должны быть установлены и привлечены к ответственности».

«Политика ЕС в отношении России давно уже не является нейтральной»

По мнению заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова, подобное заявление со стороны главы евродипломатии можно интерпретировать как вмешательство во внутренние дела России со стороны Евросоюза.

«При этом нужно иметь в виду, что если даже будет установлен диагноз «отравление» (а есть очень большие сомнения в отношении того, что это всё-таки можно считать отравлением), то, как вы понимаете, от отравления до покушения — гигантская дистанция. И отравление может происходить разными способами, в том числе медикаментозным, в том числе случайным и так далее. Поэтому то, что Евросоюз допускает подобного рода выражения в данном заявлении, конечно, является грубым нарушением всех дипломатических норм, норм международного права», — заявил собеседник RT.

По его словам, подобное недружественное заявление в отношении России должно получить юридическую и политическую оценку.

«Нужно подчеркнуть, что политика Евросоюза в отношении России давно уже не является нейтральной — это и санкционный режим, который был произвольно установлен в одностороннем порядке в отношении России коллективно странами Евросоюза и ежегодно подтверждается... И вот мы видим очередное недружественное действие со стороны Евросоюза. Я думаю, что, конечно, странам Евросоюза необходимо задуматься о своих внутренних проблемах», — пояснил Шаповалов.

В свою очередь, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк заметил, что Европейский союз продолжает придерживаться информационной линии, согласно которой Алексей Навальный является жертвой российских властей.

«В общественное сознание уже внедрился тезис, что Навального отравили... И сейчас, естественно, после того, как общество подогрето СМИ, наступает пора политиков, которые должны использовать эту ситуацию в качестве очередного повода для обвинения Москвы», — сказал эксперт в беседе с RT.

Госпитализация Навального

Алексею Навальному стало плохо 20 августа, когда он был на борту самолёта авиакомпании S7, выполнявшего рейс Томск — Москва. Авиалайнер экстренно сел в аэропорту Омска, откуда Навального, находящегося без сознания, доставили в местную больницу. Тогда в медучреждении сообщили, что основным диагнозом является нарушение обмена веществ, ставшее следствием резкого понижения уровня сахара в крови.

Когда врачи сочли состояние пациента стабильным, родственники настояли на его переводе из омской больницы в немецкую клинику «Шарите», куда он был доставлен 22 августа.

В понедельник в Омске прошла пресс-конференция, посвящённая итогам работы медиков при поступлении Навального в больницу скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1). Главврач Александр Мураховский и его заместитель Анатолий Калиниченко рассказали, что Навальный поступил в больницу в коме, «врачи БСМП-1 большими усилиями и трудами спасли его жизнь». Калиниченко добавил, что диагноз «отравление» был одним из первых, который рассматривали медики. Позже был получен ответ от двух лабораторий — томской и московской, — что химико-токсикологических веществ, которые можно было бы расценить как яды или как продукты действия ядов, выявлено не было.

В то же время врачи клиники «Шарите» 24 августа выпустили заявление, в котором сообщили, что данные клинических исследований указывают на отравление Навального веществами из группы ингибиторов холинэстеразы. В «Шарите» уточнили, что Навальный по-прежнему находится в отделении интенсивной терапии в искусственной коме. Его состояние врачами оценивается как серьёзное, однако без опасности для жизни пациента. В заявлении утверждалось, что действие токсина было доказано несколько раз и в независимых лабораториях.

«Исход заболевания остаётся неопределённым, и долгосрочные последствия, особенно затрагивающие нервную систему, в настоящее время не исключаются», — заявили в клинике.

В Министерстве здравоохранения Омской области, комментируя заявление клиники, сообщили, что при поступлении Навального были проведены исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодислептиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы, и они показали отрицательный результат.

Там также напомнили, что готовы предоставить немецким коллегам образцы биоматериалов, взятых у Навального.

«Отравление — поспешный вывод»

В свою очередь, руководитель Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы Сергей Шигеев назвал поспешными утверждения о том, что Навальный был отравлен.

«Этот вывод поспешный, так как не доказанный: уровень снижения активности холинэстеразы неизвестен, конкретное вещество или его метаболиты, вызвавшие снижение активности холинэстеразы, не установлены. Кроме того, клиника возникновения и развития заболевания в конкретных условиях и обстоятельствах не соответствует картине, типичной для данного типа отравлений», — цитирует его ТАСС.

Он также отметил, что ингибиторы холинэстеразы — это не только отравляющие вещества, но и часто встречающиеся лекарственные препараты (акридины, пиперидины и карбаматы), которые широко используются в неврологии и психиатрии.

Телеведущий и главврач московской больницы №71 Александр Мясников добавил, что ингибиторы холинэстеразы применяются для лечения болезни Альцгеймера, а также для улучшения памяти и стимулирования мозговой деятельности.

«Например, захотел молодой политик улучшить работоспособность и память, взял ударную дозу таблеток, потом не поел, выпил лишнего — и передоз! Может такое быть? Ну более вероятно, чем удобрения или недоучка-отравитель! Какой мой вывод? Не торопиться с выводами... Надо подождать, куда это всё выльется, ничего ещё не ясно. Миллион раз бывало, что очевидные вещи оборачивались пшиком — и наоборот, уж поверьте. Только я боюсь, что спусковой крючок уже выжат и нас ждут серьёзные политические баталии. Алексею Навальному я желаю здоровья», — написал Мясников в своём Telegram-канале.