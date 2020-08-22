«Проводится комплексная диагностика»: Навального доставили в клинику в Берлине

Алексея Навального доставили на лечение в клинку «Шарите» в Берлине. В медучреждении уточнили, что в настоящее время пациенту проводится комплексная медицинская диагностика. Навальному стало плохо на борту самолёта во время рейса Томск — Москва 20 августа, после чего авиалайнер экстренно сел в аэропорту Омска, где мужчину без сознания госпитализировали в местную больницу. Там сообщили, что основным диагнозом является нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое понижение уровня сахара в крови.

Алексея Навального доставили в клинику «Шарите» в Берлине. Об этом говорится в сообщении медицинского учреждения.

«Берлинский медицинский университет Шарите подтверждает, что принял Алексея Навального для оказания медицинской помощи. В настоящее время проводится комплексная медицинская диагностика. По завершении обследования и после обсуждения с семьёй лечащие врачи сделают заявление по поводу заболевания и дальнейших шагов по лечению», — говорится в заявлении.

В клинике добавили, что на проведение обследования понадобится некоторое время. «Поэтому мы просим проявить терпение; мы проинформируем вас, как только появятся результаты», — говорится в сообщении.

Алексея Навального доставили в Берлин из Омска утром 22 августа. Из омской больницы скорой медицинской помощи № 1 в аэропорт Навального привезли на реанимобиле.

Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта авиакомпании S7 во время рейса Томск — Москва. Авиалайнер экстренно сел в аэропорту Омска, после чего мужчину без сознания госпитализировали в местную больницу.

Как сообщает немецкое издание Bild, состояние пациента во время перелёта «было стабильным».

Напомним, врачи изначально возражали против транспортировки Навального в связи с его нестабильным состоянием. Позже, когда по оценке врачей состояние пациента стабилизировалось, родственники настояли на его переводе из омской больницы в немецкую клинику.

Вылет самолёта с Алексеем Навальным из Омска

В частности, 21 августа замглавврача омской больницы скорой помощи №1 Анатолий Калиниченко сообщил, что, согласно проведённой энцефалограмме, состояние пациента не представляет опасности для жизни.

«Энцефалограмма свидетельствует о том, что мозг Навального находится в стабильном состоянии, сейчас непосредственной угрозы жизни нет», — рассказал Калиниченко.

В медучреждении сообщили, что основным диагнозом является нарушение обмена веществ, спровоцировавшее резкое понижение уровня сахара в крови.

Также 22 августа в Минздраве Омской области заявили, что в анализах Навального были обнаружены алкоголь и кофеин. Там сообщили, что омские врачи готовы предоставить немецким коллегам все результаты обследований Навального.

Ранее источник RT сообщил, что к 11:00 по местному времени 20 августа Навальный находился в коме. Также в СМИ появилась информация, что Навального подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

В пятницу, 21 августа, в Омск по приглашению региональных специалистов и родственников пациента прибыли специалисты из Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова и Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко, после чего был проведён расширенный консилиум.

Главврач больницы Александр Мураховский сообщил, что анализы, проведённые в химико-токсикологической лаборатории, показали отрицательные результаты на проверенный спектр веществ.

Информацию о якобы наличии отравляющих веществ в организме Алексея Навального также отверг Анатолий Калиниченко.

«Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз «отравление» остаётся где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенёс отравление», — сказал он.

Тем временем, в МВД сообщили, что на смывах с рук, волос и одежды Навального был обнаружен 2-этилгексил дифенил фосфат.

«Поскольку это вещество как пластификатор добавляется в полимеры для повышения эластичности, то не исключено, что в поверхностных смывах оно могло оказаться через контакт Навального с подобными предметами, например, через пластиковый стаканчик. Тем не менее информация об обнаружении данного химического компонента сразу была сообщена врачам», — уточнили в ведомстве.

До этого об обнаружении химического компонента также сообщал Александр Мураховский. В больнице подчеркнули, что 2-этилгексил дифенил фосфат не является ядом и отравиться им нельзя.

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В больнице подчеркнули, что оксибутиратов и барбитуратов анализы не выявили.

Ранее о якобы обнаружении смертельно опасного вещества заявил директор Фонда борьбы с коррупцией* Иван Жданов.

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш заявила, что накануне инцидента Навальный не употреблял алкоголь и не принимал никаких таблеток. По данным авиакомпании S7, на борту мужчина ничего не ел и не пил, передаёт РИА Новости.

Перед вылетом он выпил чёрный чай в аэропорту Томска. На видеозаписях видно, что стакан ему принёс сотрудник ФБК Илья Пахомов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя состояние Навального, выразил надежду, что он пойдёт на поправку, а также заявил о готовности российских властей помочь при оказании медицинской помощи за рубежом.

Заведующий отделением анестезиологии-реанимации ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр им. Н.И.Пирогова» МЗ РФ Борис Теплых, вылетевший из Москвы в Омск для лечения Алексея Навального, на своей странице в Facebook рассказал о состоянии Навального после инцидента.

«Мы экстренно обсудили врачами в Омске меры коррекции и диагностики, которые необходимо провести, пока мы в воздухе. Одновременно были в контакте с токсикологическими лабораториями и получали от них обновления онлайн. По прилёту сразу отправились в больницу Омска. Состояние пациента стало чуть стабильнее», — рассказал он.

Теплых добавил, что семья Навального «выбрала тактику максимального привлечения внимания», что «нормально для людей в политике», однако их окружение «разыгрывало информационную вакханалию».

«Это те люди, которые жалуются на госпропаганду, тут они перепропагандонили всех. У врачей нет диагноза — ага, нет, но все версии, которые отрабатываются рассказывали семье. Комы неясного генеза — целая панель требующая исключений одного за другим, что и происходит, о чем честно говорится, и проч. проч. Транслируется же все наоборот», — отметил специалист.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.