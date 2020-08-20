Источник сообщил подробности госпитализации Навального

С медиков, работающих с Алексеем Навальным в больнице скорой медицинской помощи №1 в Омске, взяли обязательство о неразглашении подробностей его состояния. Об этом сообщил источник RT в медицинской сфере.

Источник рассказал, что 20 августа около 09:00 по местному времени самолёт, на котором Навальный возвращался в Москву из Томска, совершил вынужденную посадку в Омске.

В 09:30 Навального в сопровождении двоих знакомых госпитализировали в БСМП №1 Омска. Врачи взяли у него анализы. Около 11:00 Навальный находился в коме.

«Клиническая картина, как у Навального, может проявляться как при интоксикации, так и при других острых состояниях. Официально это не отражено, но сейчас предполагается отравление оксибутиратом натрия… Сторонники Навального полагают, что отравление произошло в аэропорту Томска. Есть информация, что он до этого пил энергетики», — сказал источник.

По его словам, оксибутират натрия применяют при общей анестезии, а также в неврологии и офтальмологии.

«Он включён в список психотропных веществ, оборот которых в нашей стране ограничен. Вещество очень солёное, при этом не имеет цвета и запаха», — пояснил собеседник RT.

Однако есть множество других препаратов, которые могут дать схожие симптомы, добавил источник.

«Поэтому сейчас все ждут результатов забора крови», — подчеркнул он.

Из-за большого количества версий и возможных причин отравления медики и полиция «избрали тактику «минимум информации», отметил собеседник RT.

По данным источника, с врачей и медсестёр, которые работают с Навальным, руководство больницы взяло подписку о запрете на разглашение каких-либо сведений.

Ранее стало известно о госпитализации Навального. Как заявляли власти Омска, в региональном аэропорту экстренно сел самолёт, на борту которого находился Навальный.

Скорая доставила его одну из больниц города.

В Минздраве Омской области сообщали, что «состояние пациента тяжёлое».