Минздрав Омской области сообщил о состоянии Навального

Министерство здравоохранения Омской области сообщило о состоянии Алексея Навального.

«Руководствуясь ФЗ 323 России, сообщаем: пациент (Алексей Навальный) находится в БСМП-1», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве сообщили, что «есть ряд диагнозов, с которым работают специалисты, которые подтверждаются или исключаются».

Отмечается, что «привлечены специалисты всех профилей».

В ведомстве добавили, что «состояние пациента тяжёлое».

Ранее правительство Омской области подтвердило факт госпитализации Навального.