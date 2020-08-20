Минздрав Омской области сообщил о состоянии Навального
- РИА Новости
«Руководствуясь ФЗ 323 России, сообщаем: пациент (Алексей Навальный) находится в БСМП-1», — приводит РИА Новости сообщение.
В ведомстве сообщили, что «есть ряд диагнозов, с которым работают специалисты, которые подтверждаются или исключаются».
Отмечается, что «привлечены специалисты всех профилей».
В ведомстве добавили, что «состояние пациента тяжёлое».
Ранее правительство Омской области подтвердило факт госпитализации Навального.