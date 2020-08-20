Власти Омской области подтвердили госпитализацию Навального

Правительство Омской области подтвердило факт госпитализации Алексея Навального.

«Сегодня в аэропорту Омск (Центральный) совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании S7, на борту которого находился блогер Алексей Навальный. Машиной скорой помощи блогера доставили в одну из больниц города», — сообщили ТАСС в пресс-службе правительства.

В Минздраве Омской области отметили в беседе с РИА Новости, что Навальный находится в реанимации омской больницы, врачи проводят его обследование.