Власти Омской области подтвердили госпитализацию Навального

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Правительство Омской области подтвердило факт госпитализации Алексея Навального.
Власти Омской области подтвердили госпитализацию Навального
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«Сегодня в аэропорту Омск (Центральный) совершил экстренную посадку самолёт авиакомпании S7, на борту которого находился блогер Алексей Навальный. Машиной скорой помощи блогера доставили в одну из больниц города», — сообщили ТАСС в пресс-службе правительства.

В Минздраве Омской области отметили в беседе с РИА Новости, что Навальный находится в реанимации омской больницы, врачи проводят его обследование.

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