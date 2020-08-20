В Кремле прокомментировали госпитализацию Навального

В Кремле знают из СМИ о тяжёлом состоянии Алексея Навального, для его лечения привлечены лучшие врачи, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы знаем, что он находится в тяжёлом состоянии. Врачи сейчас делают всё, что необходимо. Привлечены, собственно, в Омске лучшие врачи», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля призвал дождаться окончательных анализов, которые помогут определить, что произошло. По его словам, если они укажут на отравление, то правоохранительные органы проведут расследование.

20 августа самолёт, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что ему стало плохо. Его госпитализировали.

В региональном Минздраве сообщили, что пациент находится в тяжёлом состоянии.