В МВД рассказали об исследовании смывов с рук и одежды Навального

Хроматографическое исследование смывов с одежды, рук, ногтей, волос, взятых у Алексея Навального, показало наличие промышленного химиката 2-этилгексилдифенилфосфат, который мог оказаться в образцах из-за того, что Навальный держал пластиковый стаканчик.

Об этом информирует пресс-служба УМВД по Омской области.

Отмечается, что специалисты химической лаборатории регионального УМВД провели исследование смывов с одежды, рук, ногтей, волос Навального.

«Хроматографическое исследование показало наличие вещества 2-этилгексилдифенилфосфат, которое относится к промышленным химическим веществам», — указано в сообщении.

Отмечается, что это вещество как пластификатор добавляют в полимеры для повышения эластичности.

В МВД не исключили, что в поверхностных смывах оно могло оказаться «через контакт А.А. Навального с подобными предметами, например через пластиковый стаканчик».

Ранее замглавврача омской больницы заявил, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен.

Медики заявили, что основным «рабочим диагнозом» Навального является нарушение обмена веществ.

20 августа самолёт, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что пассажиру стало плохо.

Навального госпитализировали. Он находится в состоянии естественной комы.