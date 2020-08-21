Врачи не выявили ядов в организме Навального

Ядов в организме госпитализированного в Омске Алексея Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя главного врача больницы Анатолия Калиниченко.

«Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз «отравление» остаётся где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенёс отравление», — сказал Калиниченко.

Ранее главный врач больницы Александр Мураховский сообщил, что пока все проведённые Навальному анализы отрицательные.

20 августа самолёт, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что пассажиру стало плохо.

Навального госпитализировали. Сообщалось, что он находится в состоянии естественной комы.