Врачи не выявили ядов в организме Навального
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- РИА Новости
«Ядов или следов их пребывания в организме не выявлено. Наверное, диагноз «отравление» остаётся где-то на подкорке нашего сознания. Но мы не считаем, что пациент перенёс отравление», — сказал Калиниченко.
Ранее главный врач больницы Александр Мураховский сообщил, что пока все проведённые Навальному анализы отрицательные.
20 августа самолёт, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что пассажиру стало плохо.
Навального госпитализировали. Сообщалось, что он находится в состоянии естественной комы.