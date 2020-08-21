Главврач рассказал о результатах анализов Навального
- © РИА Новости / Алексей Мальгавко
«Те официальные документы, которые мне пришли из нашей химико-токсикологической лаборатории, тот спектр веществ, которые аппарат уже проверил, — все отрицательные», — сказал Мураховский.
Таким образом он прокомментировал сообщения о якобы опасном веществе в организме Навального.
Мураховский добавил, что Навальный продолжает находиться без сознания, он подключён к аппарату ИВЛ.
Как сообщалось, врачи сочли его состояние нетранспортабельным.
Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа.