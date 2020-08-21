Главврач рассказал о результатах анализов Навального

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Главный врач омской БСМП-1 Александр Мураховский заявил, что пока все проведённые Алексею Навальному анализы отрицательные.
Главврач рассказал о результатах анализов Навального
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

«Те официальные документы, которые мне пришли из нашей химико-токсикологической лаборатории, тот спектр веществ, которые аппарат уже проверил, — все отрицательные», — сказал Мураховский.

Таким образом он прокомментировал сообщения о якобы опасном веществе в организме Навального.

Мураховский добавил, что Навальный продолжает находиться без сознания, он подключён к аппарату ИВЛ.

Как сообщалось, врачи сочли его состояние нетранспортабельным.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа.

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