Главврач рассказал о результатах анализов Навального

Главный врач омской БСМП-1 Александр Мураховский заявил, что пока все проведённые Алексею Навальному анализы отрицательные.

«Те официальные документы, которые мне пришли из нашей химико-токсикологической лаборатории, тот спектр веществ, которые аппарат уже проверил, — все отрицательные», — сказал Мураховский.

Таким образом он прокомментировал сообщения о якобы опасном веществе в организме Навального.

Мураховский добавил, что Навальный продолжает находиться без сознания, он подключён к аппарату ИВЛ.

Как сообщалось, врачи сочли его состояние нетранспортабельным.

Навальный был госпитализирован в Омске 20 августа.