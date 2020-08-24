«Немецкие коллеги не сомневаются, что мы спасли жизнь пациенту»: врачи омской больницы рассказали о лечении Навального

Врачи берлинской клиники «Шарите» выразили благодарность сотрудникам омской больницы скорой медицинской помощи №1 за спасение жизни Алексея Навального. Об этом заявил главврач БСМП-1 Александр Мураховский. По его данным, Навальный находится в стабильно тяжёлом состоянии. В свою очередь, замглавврача БСМП-1 Анатолий Калиниченко подчеркнул, что шквал критики и угроз в соцсетях в адрес медиков не повлиял на их работу по спасению жизни и лечению Навального.

Утром в понедельник, 24 августа, в Омске прошла пресс-конференция, посвящённая итогам работы медиков по спасению жизни Алексея Навального. На вопросы журналистов ответили главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 (БСМП-1) Александр Мураховский и его заместитель Анатолий Калиниченко. В настоящее время Навальный находится в берлинской клинике «Шарите», куда его транспортировали 22 августа.

«Навальный Алексей Анатольевич поступил к нам в коме, и врачи БСМП-1 большими усилиями и трудами спасли его жизнь. Этот факт оспаривать нельзя, он неоспорим. Второе — была оказана помощь, содействие родственникам Навального, в частности его жене и брату... Третье — мы приложили все усилия, чтобы его состояние стабилизировалось, потому что была большая просьба по поводу его перевода в ту клинику, которую они для себя выбрали», — заявил Мураховский.

Он подчеркнул, что с момента поступления звонка на пульт станции скорой помощи потребовалось всего 26 минут на поездку до самолёта, в котором находился Навальный, и обратно в больницу. В БСМП-1 пациент попал 20 августа в 10:00, а в 10:05 он уже находился в реанимационном зале, им занимались доктора.

«Никто на нас не влиял, как лечить! Это решали только врачи», — подчеркнул Мураховский, отвечая на вопрос о людях в штатском, якобы находившихся в больнице и оказывавших влияние на ход лечения Навального.

Главврач также сообщил, что в берлинской клинике «Шарите» выразили благодарность омским врачам за спасение жизни блогера.

«Мы получили ответ из клиники, в котором нас поблагодарили и отметили, что Алексей Навальный находится в стабильно тяжёлом состоянии. Немецкие коллеги... тоже не сомневаются, что жизнь пациенту удалось спасти», — заявил он.

При этом врач указал, что супруга Навального Юлия не выразила благодарности медикам, занимавшимся спасением её мужа.

«Я могу сказать, что мы с Юлией Борисовной в моём кабинете встречались ну как минимум раз пять. Более того, с приглашением врачей, в том числе врачей прибывших к нам из города Москвы, очень толковых и высококлассных специалистов, где она задавала им вопросы — они отвечали. Всё это происходило у меня в кабинете, и неоднократно. Сказала ли она спасибо? Мне — нет. Может быть, она кому-то другому сказала. Но у меня в кабинете мне или при мне я такого не услышал», — заметил главврач БСМП-1.

В свою очередь, его заместитель Анатолий Калиниченко рассказал, почему диагноз Навальному был поставлен не сразу.

«Поступил он в коме — сразу лечебно-диагностический поиск и одновременно интенсивная терапия. Что такое кома неясного генеза? Поступает человек внешне без повреждений, следов физического воздействия, но полностью без сознания. Кома неясного генеза — это панель из нескольких десятков диагнозов. Мы оказываем и реанимационные, лечебные мероприятия, и одновременно с этим исключается масса диагнозов (инфаркт, инсульт, черепно-мозговая травма и т.д.). Но не всегда в медицине всё так просто. После того как большинство простых диагнозов было исключено, мы выявили все синдромы... Лечение по этим протоколам позволило нам пациента стабилизировать, он перестал умирать», — сказал Калиниченко.

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По его словам, ничего сверхъестественного врачи омской больницы скорой помощи №1 не делали, а просто выполняли свою работу, как и в случае с любым пациентом. Замглавврача БСМП-1 также подчеркнул, что диагноз «отравление» был одним из первых.

«Этот диагноз был у скорой помощи, поэтому пациента и доставили в токсикологическое отделение. И если бы мы нашли какое-то отравление, чем-то подтверждённое, для нас это было бы намного проще: понятный диагноз, понятное состояние и достаточно известное лечение. И диагноз этот у нас оставался до конца дня, когда уже, если не ошибаюсь, часов в двенадцать мы получили окончательный ответ от двух лабораторий — томской и московской, — что химико-токсикологических веществ, которые можно было бы расценить как яды или как продукты действия ядов, не выявлено. Раз не выявлено, то на очередном консилиуме от диагноза «отравление» мы отошли и продолжили лечение и поиск в другом направлении», — добавил Калиниченко.

Он также отметил, что «поразился тому негативу шквальному информации», которая была в социальных сетях в отношении омских медиков.

«Многие используют повод для какого-то личного хайпа, смутило другое: многие люди — и даже известные журналисты и врачи с мировым именем, — не владея информацией, позволили себе комментарии о том, что неправильный диагноз, неправильно лечили, почему не предоставили состав консилиумов, данные анализов, покажите нам всё, и мы тогда вас оценим... Но ведь прекрасно эти же люди знают, что закон не даёт возможности нам это сделать, даже если мы бы максимально захотели. У нас есть пациент, мы его лечим и исходим исключительно из его интересов: выжить, поправить здоровье и уйти из больницы», — пояснил замглавврача БСМП-1.

Медик также с сожалением констатировал, что получил множество угроз в связи с лечением Навального.

«Я, как активный участник социальных сетей, получил несколько десятков угроз физического характера мне, моей семье, моим детям, но это ни на что не повлияло. Бог судья этим людям. Мы лечили человека, он (Навальный. — RT) в этом был не виноват, так что, я думаю, это ни на чём не отразилось, я имею в виду лечение пациента», — добавил Калиниченко.

Добавим, что Алексей Навальный был транспортирован из России в Германию, где его приняли как «гостя канцлера». В клинике «Шарите» сообщили, что пациенту проводится комплексная медицинская диагностика. Ожидается, что 24 августа врачи берлинского медучреждения впервые сделают заявление о состоянии блогера.

Между тем Яка Бизил, глава фонда Cinema for Peace, организовавшего транспортировку Навального из Омска в Берлин, высказал мнение, что блогер будет неспособен осуществлять какую-либо деятельность в течение одного-двух месяцев. Он также добавил, что транспортировку оплатил российский бизнесмен Борис Зимин.

«Мы организовали перелёт, что было перенаправлено другой стороне. Как я понимаю, оплата была со стороны Зимина. Я его не знаю, я получил эту информацию от команды Навального», — цитирует его РИА Новости.