ZDF: Навального доставили в ФРГ как «гостя канцлера»

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Доставленный в берлинскую клинику «Шарите» Алексей Навальный формально прибыл в ФРГ как «гость канцлера», сообщает немецкий телеканал ZDF.
ZDF: Навального доставили в ФРГ как «гостя канцлера»
  • РИА Новости

Как считает руководитель центральной студии канала Тео Колль, такой статус можно расценивать как «бюрократическую уловку», которая даёт Навальному «наилучшую полицейскую защиту».

«Статус «гостя канцлера» и усиленную охрану следует интерпретировать в первую очередь как «сильное заявление» немецкого правительства, которое в остальном весьма сдержанно ведёт себя в общественном поле, когда дело доходит до рассуждений о возможном отравлении Навального», — цитирует материал ИноТВ.

21 августа омские врачи дали разрешение на транспортировку Навального в Германию. 20 августа самолёт, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что пассажиру стало плохо.

Как заявили врачи, ядов в организме Навального не обнаружено. Основным «рабочим диагнозом» медработники называют нарушение обмена веществ

22 августа Навального транспортировали в Германию, в берлинской клинике «Шарите» начали его обследование.

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