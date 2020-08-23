ZDF: Навального доставили в ФРГ как «гостя канцлера»
- РИА Новости
Как считает руководитель центральной студии канала Тео Колль, такой статус можно расценивать как «бюрократическую уловку», которая даёт Навальному «наилучшую полицейскую защиту».
«Статус «гостя канцлера» и усиленную охрану следует интерпретировать в первую очередь как «сильное заявление» немецкого правительства, которое в остальном весьма сдержанно ведёт себя в общественном поле, когда дело доходит до рассуждений о возможном отравлении Навального», — цитирует материал ИноТВ.
21 августа омские врачи дали разрешение на транспортировку Навального в Германию. 20 августа самолёт, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что пассажиру стало плохо.
Как заявили врачи, ядов в организме Навального не обнаружено. Основным «рабочим диагнозом» медработники называют нарушение обмена веществ.
22 августа Навального транспортировали в Германию, в берлинской клинике «Шарите» начали его обследование.