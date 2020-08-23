ZDF: Навального доставили в ФРГ как «гостя канцлера»

Доставленный в берлинскую клинику «Шарите» Алексей Навальный формально прибыл в ФРГ как «гость канцлера», сообщает немецкий телеканал ZDF.

Как считает руководитель центральной студии канала Тео Колль, такой статус можно расценивать как «бюрократическую уловку», которая даёт Навальному «наилучшую полицейскую защиту».

«Статус «гостя канцлера» и усиленную охрану следует интерпретировать в первую очередь как «сильное заявление» немецкого правительства, которое в остальном весьма сдержанно ведёт себя в общественном поле, когда дело доходит до рассуждений о возможном отравлении Навального», — цитирует материал ИноТВ.

21 августа омские врачи дали разрешение на транспортировку Навального в Германию. 20 августа самолёт, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что пассажиру стало плохо.

Как заявили врачи, ядов в организме Навального не обнаружено. Основным «рабочим диагнозом» медработники называют нарушение обмена веществ.

22 августа Навального транспортировали в Германию, в берлинской клинике «Шарите» начали его обследование.