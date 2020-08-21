Навального разрешили перевести на лечение в Германию

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Омские врачи дали разрешение на транспортировку Алексея Навального в Германию, сообщил заместитель главврача Омской больницы скорой медицинской помощи N1 Анатолий Калиниченко.
Навального разрешили перевести на лечение в Германию
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

По его словам, состояние пациента стабилизировалось.

«Имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники», — цитирует Калиниченко Интерфакс.

Ранее сообщалось, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен. Основным «рабочим диагнозом» медики называют нарушение обмена веществ

20 августа самолёт, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что пассажиру стало плохо.

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