Навального разрешили перевести на лечение в Германию
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По его словам, состояние пациента стабилизировалось.
«Имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники», — цитирует Калиниченко Интерфакс.
Ранее сообщалось, что ядов в организме Навального не обнаружено, врачи не считают, что он был отравлен. Основным «рабочим диагнозом» медики называют нарушение обмена веществ.
20 августа самолёт, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что пассажиру стало плохо.