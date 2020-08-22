В берлинской клинике «Шарите» начали обследование Навального

В берлинской клинике «Шарите» заявили, что приняли Алексея Навального для оказания ему помощи.

«Берлинский медицинский университет «Шарите» подтверждает, что принял Алексея Анатольевича Навального для оказания медицинской помощи. В настоящее время проводится комплексная медицинская диагностика», — сообщили там.

В медучреждении отметили, что по завершении обследования и после обсуждения с семьёй «лечащие врачи сделают заявление по поводу заболевания и дальнейших шагов по лечению».

«На проведение обследования понадобится некоторое время. Поэтому мы просим проявить терпение», — добавили там.

Как стало известно ранее, самолёт с Навальным на борту приземлился в Берлине.

21 августа омские врачи дали разрешение на транспортировку Навального в Германию. 20 августа самолёт, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что пассажиру стало плохо.

Как заявили врачи, ядов в организме Навального не обнаружено. Основным «рабочим диагнозом» медработники называют нарушение обмена веществ.