В берлинской клинике «Шарите» начали обследование Навального

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В берлинской клинике «Шарите» заявили, что приняли Алексея Навального для оказания ему помощи.
В берлинской клинике «Шарите» начали обследование Навального
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«Берлинский медицинский университет «Шарите» подтверждает, что принял Алексея Анатольевича Навального для оказания медицинской помощи. В настоящее время проводится комплексная медицинская диагностика», — сообщили там.

В медучреждении отметили, что по завершении обследования и после обсуждения с семьёй «лечащие врачи сделают заявление по поводу заболевания и дальнейших шагов по лечению».

«На проведение обследования понадобится некоторое время. Поэтому мы просим проявить терпение», — добавили там.

Как стало известно ранее, самолёт с Навальным на борту приземлился в Берлине.

21 августа омские врачи дали разрешение на транспортировку Навального в Германию. 20 августа самолёт, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что пассажиру стало плохо.

Как заявили врачи, ядов в организме Навального не обнаружено. Основным «рабочим диагнозом» медработники называют нарушение обмена веществ

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