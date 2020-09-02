Посольство в ФРГ призвало не политизировать инцидент с Навальным

Посольство России в ФРГ призывает партнёров избегать политизации инцидента с Алексеем Навальным, говорится в заявлении диппредставительства.

«Призываем партнёров избегать политизации данного инцидента, опираться исключительно на достоверные факты, предоставление которых, надеемся, состоится в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

В дипмиссии отметили, что никакой субстантивной фактуры послу Сергею Нечаеву не передавалось.

Дипломаты подчеркнули, что ждут от Берлина максимально оперативного ответа на запрос об оказании правовой помощи и рассчитывают на полноценное сотрудничество.

Ранее российский МИД призвал партнёров к обмену информацией в рамках правовых механизмов.

2 сентября в Берлине заявили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок».

В ФРГ осудили «нападение» на Навального и призвали российское правительство объяснить произошедшее.

Как отметили в Кремле, отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.