В Кремле оценили заявление об отравлении Навального «Новичком»

Отравляющих веществ в организме Алексея Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«До вывоза больного в Берлин в соответствии со всеми международными стандартами был проведён целый комплекс анализов у нас в стране — никаких отравляющих веществ выявлено не было», — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Он отметил, что Москва готова к всестороннему взаимодействию, однако на отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Навальный стал «жертвой преступления».

2 сентября правительство ФРГ выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию вещества из группы «Новичок».

Посол России в Берлине Сергей Нечаев был приглашён на разговор в МИД ФРГ, где ему выразили позицию германской стороны.