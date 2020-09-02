В ФРГ заявили о наличии у Навального следов вещества группы «Новичок»

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RT
Исследования, проведённые специалистами лаборатории бундесвера, выявили у Алексея Навального вещество из группы «Новичок». Об этом говорится в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, поступившем в распоряжение RT.
В ФРГ заявили о наличии у Навального следов вещества группы «Новичок»
  • Reuters
  • © Alexey Malgavko

«По запросу университетского медицинского центра «Шарите» специальная лаборатория Вооружённых сил Германии провела токсикологическое исследование образцов, взятых у Алексея Навального», — говорится в сообщении.

По словам Зайберта, результаты «безоговорочно подтверждают» наличие химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы «Новичок».

«Тот факт, что Алексей Навальный стал жертвой нападения с применением химического нервно-паралитического боевого вещества в России, поражает», — говорится в заявлении.

Зайберт указывает, что правительство «самым решительным образом осуждает это нападение и срочно призывает российское правительство объяснить произошедшее».

Как подчёркивается, МИД Германии проинформирует российского посла о результатах исследований.

20 августа самолёт с Навальным экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия.

Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу, в которой заявили, что результаты его обследования указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Как заявляли в Кремле, российская сторона не меньше других заинтересована в выяснении причин произошедшего.

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