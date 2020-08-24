Врачи в Германии заявили об отравлении Навального

Результаты обследования Алексея Навального указывают на отравление веществом группы ингибиторов холинэстеразы, однако конкретное вещество ещё не известно, проводятся исследования. Об этом говорится в заявлении германской клиники «Шарите», поступившем в распоряжение RT.

«Команда врачей провела тщательное обследование пациента после его прибытия. Результаты клинических исследований свидетельствуют об интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное вещество ещё не определено, и начат дальнейший широкомасштабный анализ», — говорится в сообщении.

В больнице заявили, что Навальный остаётся в искусственной коме, его состояние серьёзное, но острой угрозы жизни нет.

Как сообщается, Навального лечат препаратом «Атропин» в соответствии с диагнозом, врачи находятся в тесном контакте с его супругой.

Ранее в правительстве Германии заявляли, что есть «определённая вероятность» того, что Навальный мог быть отравлен.

При этом там подчёркивали, что Берлин призывает дождаться диагноза от врачей.

20 августа самолёт, на котором находился Навальный, экстренно сел в Омске. Причиной стало резкое ухудшение его самочувствия.

Навального госпитализировали в Омске. Основным «рабочим диагнозом» медработники называли нарушение обмена веществ.

Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу.