Правительство Германии не исключило версию отравления Навального

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Есть «определённая вероятность» того, что Алексей Навальный мог быть отравлен. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
Правительство Германии не исключило версию отравления Навального
  • Reuters

«Есть подозрение, что господин Навальный был отравлен», — цитирует Die Welt Зайберта.

При этом Зайберт отметил, что правительство Германии призывает дождаться диагноза от врачей клиники «Шарите». 

Как заявляли омские врачи, ядов в организме Навального не было обнаружено, а основным «рабочим диагнозом» называлось нарушение обмена веществ

20 августа самолёт, на котором находился Навальный, экстренно сел в Омске. Причиной стало резкое ухудшение его самочувствия.

Навального госпитализировали в Омске, а позднее он был транспортирован в берлинскую больницу.

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