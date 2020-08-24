Правительство Германии не исключило версию отравления Навального

Есть «определённая вероятность» того, что Алексей Навальный мог быть отравлен. Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Есть подозрение, что господин Навальный был отравлен», — цитирует Die Welt Зайберта.

Bundesregierung hält Giftanschlag auf Nawalny für möglich https://t.co/hH8k4MXZiApic.twitter.com/COfhbCvEDd — WELT (@welt) August 24, 2020

При этом Зайберт отметил, что правительство Германии призывает дождаться диагноза от врачей клиники «Шарите».

Как заявляли омские врачи, ядов в организме Навального не было обнаружено, а основным «рабочим диагнозом» называлось нарушение обмена веществ.

20 августа самолёт, на котором находился Навальный, экстренно сел в Омске. Причиной стало резкое ухудшение его самочувствия.

Навального госпитализировали в Омске, а позднее он был транспортирован в берлинскую больницу.