В правительстве Германии прокомментировали ситуацию с Навальным

Правительство Германии призывает дождаться диагноза от врачей клиники «Шарите» в ситуации с госпитализацией Алексея Навального. Об этом в ходе брифинга заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

«Наше требование сохраняется — обстоятельства должны быть расследованы в полной транспарентности и до конца», — цитирует ТАСС Зайберта.

Он не стал высказывать предположений о состоянии и ходе лечения Навального.

«Нужно дождаться диагноза», — подчеркнул он.

По его словам, решение об огласке этой информации принимают лечащие врачи и семья пострадавшего, а не немецкое правительство.

Кроме того, он не стал опровергать или подтверждать информацию СМИ о том, что Навальный был доставлен в Берлин как «гость канцлера».

«Была необходимость обеспечить для Навального безопасность, и по итогам быстрых консультаций было решено, что это можно сделать со стороны Федерального ведомства по уголовным делам», — сказал Зайберт.

21 августа омские врачи после стабилизации состояния Навального дали разрешение на его транспортировку в Германию.

На следующий день самолёт с Навальным на борту приземлился в Берлине.

Как отмечали в Кремле, решение вопроса о его транспортировке в ФРГ не требовало участия российского лидера Владимира Путина.