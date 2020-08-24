В правительстве Германии прокомментировали ситуацию с Навальным
- РИА Новости
«Наше требование сохраняется — обстоятельства должны быть расследованы в полной транспарентности и до конца», — цитирует ТАСС Зайберта.
Он не стал высказывать предположений о состоянии и ходе лечения Навального.
«Нужно дождаться диагноза», — подчеркнул он.
По его словам, решение об огласке этой информации принимают лечащие врачи и семья пострадавшего, а не немецкое правительство.
Кроме того, он не стал опровергать или подтверждать информацию СМИ о том, что Навальный был доставлен в Берлин как «гость канцлера».
«Была необходимость обеспечить для Навального безопасность, и по итогам быстрых консультаций было решено, что это можно сделать со стороны Федерального ведомства по уголовным делам», — сказал Зайберт.
21 августа омские врачи после стабилизации состояния Навального дали разрешение на его транспортировку в Германию.
На следующий день самолёт с Навальным на борту приземлился в Берлине.
Как отмечали в Кремле, решение вопроса о его транспортировке в ФРГ не требовало участия российского лидера Владимира Путина.