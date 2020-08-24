В Кремле прокомментировали транспортировку Навального в Германию
- Reuters
«Нет, это абсолютно не прерогатива президента. И мы, собственно, говорили, что это абсолютно врачебное решение, которое было связано с состоянием здоровья пациента», — ответил представитель Кремля на вопросы журналистов.
Ему задали уточняющий вопрос, были ли у президента России международные переговоры на этот счёт.
«Нет. Здесь нет никакого повода для международных переговоров. Я только могу сказать, что, безусловно, в данном случае наши соответствующие власти сделали всё очень быстро, очень оперативно. Вы знаете, что все разрешения такие, связанные с формальностями, с вылетом были решены очень быстро и без каких-либо проблем, собственно, после того, как врачи посчитали возможной перевозку больного», — отметил Песков.
20 августа самолёт, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что пассажиру стало плохо.
21 августа омские врачи дали разрешение на транспортировку Навального в Германию.
22 августа самолёт с Навальным на борту приземлился в Берлине. Позднее берлинская клиника «Шарите» приняла его для оказания помощи.