В Кремле прокомментировали транспортировку Навального в Германию

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Решение вопроса о транспортировке Алексея Навального из омской клиники в медучреждение Германии не требовало участия российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали транспортировку Навального в Германию
  • Reuters

«Нет, это абсолютно не прерогатива президента. И мы, собственно, говорили, что это абсолютно врачебное решение, которое было связано с состоянием здоровья пациента», — ответил представитель Кремля на вопросы журналистов.

Ему задали уточняющий вопрос, были ли у президента России международные переговоры на этот счёт.

«Нет. Здесь нет никакого повода для международных переговоров. Я только могу сказать, что, безусловно, в данном случае наши соответствующие власти сделали всё очень быстро, очень оперативно. Вы знаете, что все разрешения такие, связанные с формальностями, с вылетом были решены очень быстро и без каких-либо проблем, собственно, после того, как врачи посчитали возможной перевозку больного», — отметил Песков.

20 августа самолёт, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что пассажиру стало плохо.

21 августа омские врачи дали разрешение на транспортировку Навального в Германию. 

22 августа самолёт с Навальным на борту приземлился в Берлине. Позднее берлинская клиника «Шарите» приняла его для оказания помощи.

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