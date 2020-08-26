В Кремле выступили против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным

В Кремле выступают категорически против приклеивания ярлыков в ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы категорически против того, чтобы кто-то, скажем так, приклеивал какие-то ярлыки к нынешней ситуации, то есть назвал отравлением то, что пока не подтверждено окончательно как отравление», — сказал он.

Как отметил представитель Кремля, речь идёт о российском гражданине, который находится в коме.

«И мы хотели бы выяснить, что стало причиной этой комы… Мы однозначно абсолютно заинтересованы не меньше других в том, чтобы понять, что привело к коме находящегося сейчас на излечении в берлинской больнице пациента», — добавил Песков.

Ранее МИД России назвал оскорбительными заявления Запада в адрес омских врачей о стремлении «сокрыть истину» в ситуации с Навальным.

24 августа в берлинской больнице заявили, что результаты обследования Навального указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

При этом там отметили, что конкретное вещество ещё не известно.