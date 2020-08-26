В Кремле выступили против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным

Короткая ссылка
В Кремле выступают категорически против приклеивания ярлыков в ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле выступили против приклеивания ярлыков в ситуации с Навальным
  • РИА Новости

«Мы категорически против того, чтобы кто-то, скажем так, приклеивал какие-то ярлыки к нынешней ситуации, то есть назвал отравлением то, что пока не подтверждено окончательно как отравление», — сказал он.

Как отметил представитель Кремля, речь идёт о российском гражданине, который находится в коме.

«И мы хотели бы выяснить, что стало причиной этой комы… Мы однозначно абсолютно заинтересованы не меньше других в том, чтобы понять, что привело к коме находящегося сейчас на излечении в берлинской больнице пациента», — добавил Песков.

Ранее МИД России назвал оскорбительными заявления Запада в адрес омских врачей о стремлении «сокрыть истину» в ситуации с Навальным. 

24 августа в берлинской больнице заявили, что результаты обследования Навального указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. 

При этом там отметили, что конкретное вещество ещё не известно. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить