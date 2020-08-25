В МИД России прокомментировали ситуацию с Навальным

Россия считает оскорбительными заявления Запада в адрес омских врачей о стремлении «сокрыть истину» в ситуации с Алексеем Навальным. Об этом говорится в заявлении МИД России.

«Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших А.А. Навальному высококвалифицированную помощь», — говорится в сообщении.

Дипломаты напомнили, что полные данные истории болезни пострадавшего были переданы бригаде немецких врачей, прибывших в Омск для транспортировки Навального в ФРГ.

«Рассчитываем, что и немецкие медики проявят столь же профессиональный подход и не допустят использования результатов их лабораторных исследований в каких-либо политизированных целях», — добавили в ведомстве.

Кроме того, в МИД сообщили, что заместитель госсекретаря США Стивен Биган на встрече с российской стороной 25 августа заявил, что в случае подтверждения версии об отравлении Навального «как оппозиционера» Вашингтон примет меры, на фоне которых «померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».

Ранее в Кремле назвали заявления о причастности к «отравлению» Навального пустым шумом.

20 августа самолёт, на котором находился Навальный, экстренно сел в Омске из-за резкого ухудшения его самочувствия.

Основным «рабочим диагнозом» врачи назвали нарушение обмена веществ.

Позднее Навального транспортировали из Омска в берлинскую больницу, в которой заявили, что результаты обследования указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Специалисты при этом отметили, что конкретное вещество ещё не известно.