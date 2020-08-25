Песков назвал пустым шумом обвинения в ситуации с Навальным

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В Кремле назвали заявления о причастности к «отравлению» Алексея Навального пустым шумом.
Песков назвал пустым шумом обвинения в ситуации с Навальным
  • РИА Новости

«Мы не можем относиться серьёзно к вот этим озвученным вами обвинениям. Это обвинения, которые абсолютно никак не могут быть правдой и скорее являются таким пустым шумом. Поэтому серьёзно мы к этому относиться не намерены», — сказал Песков.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Россия незамедлительно должна начать открытое расследование по ситуации с Алексеем Навальным.

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