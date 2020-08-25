ЕС потребовал от России открытого расследования по Навальному

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Россия незамедлительно должна начать открытое расследование по ситуации с Алексеем Навальным, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
ЕС потребовал от России открытого расследования по Навальному
  • Reuters

«Важно, чтобы российские власти незамедлительно инициировали независимое и прозрачное расследование», — говорится в заявлении дипломата.

По его словам, в мире хотят знать факты.

Боррель сослался на сообщение немецкой клиники «Шарите», согласно которому результаты обследования Навального указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Российские врачи, в свою очередь, заявили, что данные вещества не были выявлены в ходе обследования в Омске. 

20 августа самолёт, на котором находился Навальный, экстренно сел в Омске. Причиной стало резкое ухудшение его самочувствия. Основным «рабочим диагнозом» медики назвали нарушение обмена веществ.

Позднее Навального транспортировали из Омска в берлинскую больницу.

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