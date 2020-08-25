ЕС потребовал от России открытого расследования по Навальному
- Reuters
«Важно, чтобы российские власти незамедлительно инициировали независимое и прозрачное расследование», — говорится в заявлении дипломата.
По его словам, в мире хотят знать факты.
Боррель сослался на сообщение немецкой клиники «Шарите», согласно которому результаты обследования Навального указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
Российские врачи, в свою очередь, заявили, что данные вещества не были выявлены в ходе обследования в Омске.
20 августа самолёт, на котором находился Навальный, экстренно сел в Омске. Причиной стало резкое ухудшение его самочувствия. Основным «рабочим диагнозом» медики назвали нарушение обмена веществ.
Позднее Навального транспортировали из Омска в берлинскую больницу.