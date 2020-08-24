Омские врачи прокомментировали заявление клиники «Шарите»

Ингибиторы холинэстеразы, об обнаружении которых у Алексея Навального ранее заявила клиника «Шарите» в Берлине, не были выявлены в ходе его обследования в Омске. Об этом сообщил журналистам главный токсиколог Омской области и СФО Александр Сабаев.

«При поступлении в стационар у Алексея Навального проводились исследования на широкий спектр наркотических, синтетических веществ, психодилетиков и лекарственных веществ, в том числе ингибиторов холинэстеразы, — результат отрицательный», — цитирует РИА Новости специалиста.

Кроме того, пояснил Сабаев, у Навального отсутствовала клиническая картина, специфичная для отравления веществами группы ингибиторов холинэстеразы.

«Как уже заявлялось ранее, мы готовы поделиться с немецкими коллегами образцами биоматериала Алексея Навального для их всестороннего изучения», — добавил он.

Ранее в германской клинике «Шарите» заявили, что результаты обследования Навального указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Специалисты при этом подчеркнули, что конкретное вещество ещё не известно и в настоящее время проводятся исследования.

Как отметил завотделением анестезиологии-реанимации №1 Центра им. Пирогова Борис Теплых, версия врачей из Германии прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла.

20 августа самолёт, на котором находился Навальный, экстренно сел в Омске. Причиной стало резкое ухудшение его самочувствия.

Навального госпитализировали в Омске. Основным «рабочим диагнозом» медработники называли нарушение обмена веществ.

Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу.