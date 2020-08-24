Российский медэксперт прокомментировал заявление клиники «Шарите»

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Версия врачей из Германии по диагнозу Алексея Навального прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. Об этом РИА Новости заявил завотделением анестезиологии-реанимации №1 Центра им. Пирогова Борис Теплых.
Российский медэксперт прокомментировал заявление клиники «Шарите»
  • Reuters

«Для меня ничего нового пока в заявлении коллег из «Шарите» не прозвучало», — сказал он.

По его словам, врачи из ФРГ говорят о клинических данных, указывающих на интоксикацию ингибиторами холинэстеразы.

«Они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое ни нами, ни, видимо, ими на данный момент обнаружено не было. Версия же такая нами в первый же день поступления пациента прорабатывалась, но подтверждения не нашла», — рассказал он.

Ранее германская клиника «Шарите» заявила, что результаты обследования Навального указывают на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Специалисты при этом отметили, что конкретное вещество ещё не известно и в настоящее время проводятся исследования. 

20 августа самолёт, на котором находился Навальный, экстренно сел в Омске. Причиной стало резкое ухудшение его самочувствия.

Навального госпитализировали в Омске. Основным «рабочим диагнозом» медработники называли нарушение обмена веществ.

Позднее он был транспортирован в берлинскую больницу.

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