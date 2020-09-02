Посла России вызвали в МИД Германии из-за ситуации с Навальным

Посол России в Германии Сергей Нечаев был приглашён на разговор в МИД ФРГ, где ему выразили позицию германской стороны по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

РИА Новости

«Мы ещё раз недвусмысленно сформулировали наш призыв — в полной транспарентности прояснить обстоятельства», — цитирует ТАСС министра. Как подчеркнул Маас, ответственные за произошедшее с Навальным должны быть найдены и наказаны. РИА Новости уточняет, что российский посол посетил Министерство иностранных дел Германии. Автомобиль посла выехал из здания около 17:10 мск. Ранее в Берлине заявили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». В ФРГ осудили «нападение» на Навального и призвали российское правительство объяснить произошедшее. Там сообщали, что проинформируют российского посла о результатах исследований.