Меркель отреагировала на заявление об отравлении Навального «Новичком»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала заявление о том, что исследования выявили у Алексея Навального вещество из группы «Новичок».

«Специализированная лаборатория бундесвера пришла к ясному и однозначному выводу, что Алексей Навальный стал жертвой отравления боевым нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок», — сказала она на пресс-конференции.

По её словам, Навальный стал «жертвой преступления».

Меркель отметила, что от имени всего правительства Германии выступает с осуждением произошедшего.

Ранее правительство ФРГ выступило с утверждением, что Навальный подвергся воздействию вещества из группы «Новичок».

Посол России в Берлине Сергей Нечаев был приглашён на разговор в МИД ФРГ, где ему выразили позицию германской стороны.

В Кремле, комментируя ситуацию, выступали категорически против приклеивания ярлыков. Там подчёркивали, что заинтересованы не меньше других в выяснении обстоятельств случившегося.