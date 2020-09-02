В МИД России заявили о мегафонной дипломатии в ситуации с Навальным

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Россия в ответ на заявления ФРГ по Алексею Навальному призывает партнёров к полноценному сотрудничеству и обмену информацией в рамках правовых механизмов. Об этом говорится в сообщении МИД России, поступившем в распоряжение RT.
В МИД России заявили о мегафонной дипломатии в ситуации с Навальным
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

«Если задача заключается в том, чтобы обосновать некие заранее подготовленные «ответные меры», о которых ранее уже заявлялось, то становится понятным, почему в ход идут мегафонная дипломатия, подмена нормального сотрудничества информационной кампанией, публичные обращения в ЕС и НАТО, упоминание ОЗХО», — говорится в сообщении.

Как отметили в МИД, Россия настаивает на проведении расследования с участием медицинских организаций.

«Если истинной целью является всё-таки обстоятельное расследование правоохранительными органами с участием медицинских организаций, на чём мы решительно настаиваем, тогда призываем наших партнёров к полноценному сотрудничеству и обмену информацией с задействованием имеющихся двусторонних правовых механизмов», — добавили дипломаты.

В ведомстве подчеркнули, что Москва по-прежнему ждёт от Берлина ответа на запрос Генпрокуратуры и российских медицинских учреждений.

Ранее в Берлине заявили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». 

В ФРГ осудили «нападение» на Навального и призвали российское правительство объяснить произошедшее.

Как отметили в Кремле, отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.

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